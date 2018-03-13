Президент Молдавии раскритиковал нападки на "Северный поток — 2"

КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Молдавский президент Игорь Додон раскритиковал обращение спикеров парламентов Молдавии, Украины, Литвы, Латвии и Польши по поводу газопровода "Северный поток — 2".
По мнению Додона, подобные заявления — очередное проявление фобии со стороны правящих режимов этих стран, "в том числе руководства парламента Молдавии".
"Фактором дестабилизации служит не газопровод, а расширение НАТО, открытие офисов этой организации в нейтральных странах, рост группировок НАТО и проведение военных учений этого блока, развертывание элементов противоракетной обороны вблизи границ нашего государства", — отметил молдавский лидер.
По его словам, "сегодня многим хочется, чтобы на границе между Западом и Востоком вновь появился железный занавес".
Додон назвал подобный подход крайне опасным и деструктивным.
Он отметил, что интерес Молдавии состоит в том, чтобы бесперебойно получать энергоресурсы по приемлемым ценам.
"Сейчас мы получаем газ от "Газпрома" и напрямую зависим от транзита через Украину. Если в перспективе сможем получать тот же газ через альтернативные газопроводы, но без рисков транзита, для Молдовы это минимизация рисков и укрепление энергетической безопасности", — подчеркнул Додон.
На вопрос о том, может ли обращение спикеров повлиять на отношения между Кишиневом и Москвой, президент Молдавии выразил надежду, что такого не произойдет.
"Северный поток — 2"
Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. Единственным акционером компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств.
Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.