Основные криптовалюты продолжают дешеветь

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Основные виртуальные валюты во вторник утром продолжают дешеветь, следуя динамике предыдущего дня, криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется возле отметки в 9,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.01 мск биткоин дешевел на 1,47% — до 9,42 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 1,91% — до 9,378 тысячи долларов, на OKEx — на 1,67%, до 9,374 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на 1,71%, до 710,99 доллара, Ripple — на 1,78%, до 0,8 доллара, Bitcoin Cash снижался в цене на 1,98%, до 1092,55 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 380,87 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

"На рынках продолжается боковое движение, уже третий день биткоин торгуется в диапазоне 8500-9900. Объемы торгов остаются немного выше средних. Рынок консолидируется, но направление дальнейшего движения пока не очевидно", — сообщил РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. За последнюю неделю биткоин опустился с уровня примерно в 11 тысяч долларов, достигая отметки в 8,5 тысячи долларов в нижней границе в прошлую пятницу.

Ранее в марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) привела сообщение на своем сайте о том, что все платформы и биржи, торгующие криптовалютами и токенами, должны быть зарегистрированы по установленным правилам для бирж и брокеров.

Инвесторы также негативно воспринимали сообщения о взломе биржи Binance. О причинах проблем криптобиржи не сообщалось. Закрытие финансовым регулятором Японии (FSA) двух бирж — FSHO и Bit Station — из-за того, что они не смогли обеспечить защиту своих клиентов и предотвратить отмывание денег, также оказывало влияние на ход торгов.