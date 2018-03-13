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Экономика

Весеннее обострение. Как изменится курс рубля из-за давления США

08:0013.03.2018
(обновлено: 08:13 13.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России и СШАДенежные купюры России и США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. В начале текущего года над российской валютой нависла угроза в связи с возможным запретом Минфина США на сделки с российским госдолгом. Жесткие санкции пока не ввели. Эксперты уверяют: шоковые события исключены вплоть до конца года. Но в разгар весны у рубля ожидается "обострение". О том, какие перспективы у российской валюты во втором квартале и почему, — в материале РИА Новости.

В здании ОПЕК в Вене. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ирак отложил увеличение добычи нефти на год из-за сделки ОПЕК+

Избыток предложения нефти

Цены на нефть традиционно оказывают мощное влияние на российскую валюту. Сейчас нефтяной рынок достаточно стабилен, марка Brent торгуется выше 60 долларов за баррель. Несмотря на рост добычи в США, рынок эффективно поддерживают соглашения ОПЕК+. Тем не менее три ключевых института — Минэнерго США, Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК — уже предупредили: баланс спроса и предложения нарушится.

"Добыча нефти в США и странах, которые не полностью соблюдают договоренности ОПЕК+, увеличивается быстрее, чем успевает потребить мировая экономика. И это расхождение постепенно усиливается", — говорит аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти в Техасе, США
Избыток предложения приводит к тому, что мировые запасы нефти растут, а цены постепенно снижаются. В определенный момент котировки могут резко упасть.

Впрочем, в обозримой перспективе драматичного обвала на рынке энергоносителей эксперты не ждут. Дело в том, что при растущей мировой экономике снижение вряд ли будет резким и долгосрочным. Но вот умеренное проседание котировок — до 60 долларов за баррель и даже ниже — вполне вероятно.

Логотипы компании Standard & Poor's. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Аналитики оценили последствия повышения S&P кредитного рейтинга России

"Цены опустятся к отметке 58 долларов за баррель, и это будет связано с бурным ростом сланцевой добычи. Мировое потребление не всегда поспевает за увеличившимся предложением", — отмечает Андрей Верников, заместитель гендиректора по инвестиционному анализу компании "Церих Кэпитал Менеджмент".

Инвесторы идут в рубль

Динамику российской валюты во многом определяет и отношение инвесторов к развивающимся рынкам. Политика ЦБ по таргетированию инфляции привела к низкой волатильности рубля. Приток капитала по-прежнему очень высок, в частности, в облигации федерального займа (ОФЗ), констатируют эксперты валютного рынка.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКотировки валютного рынка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Котировки валютного рынка

"Ставка ЦБ все еще предоставляет положительную доходность по рублевым инструментам. Торговый баланс России и счет текущих операций позволяют говорить о сохраняющемся потоке валюты в страну", — указывает финансовый аналитик Андрей Кочетков.

Инвесторам прибавляет позитива и то, что Россия постепенно возвращает себе инвестиционные рейтинги от международных агентств. В конце февраля S&P повысило России страновой рейтинг. На инвестиционном уровне российский рейтинг сохраняет и Fitch.

То, что российский бюджет понемногу отвязывается от непосредственной зависимости от нефти, также действует на рубль положительно. Подстраивание бюджета под нефтяные цены — следствие таргетирования инфляция и плавающего валютного курса, к которым регулятор перешел в конце 2014 года.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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Инфляция в этом году будет держаться на уровне около 3%, считает Силуанов

"Это важный фактор макроэкономической стабильности и лучшая мировая практика: есть плавающий рубль, есть таргетируемая инфляция и практически нет проблемы бюджетного дефицита из-за внешних потрясений", — поясняет Нигматуллин.

Повышение ставки ФРС

Еще один возможный фактор снижения нефтяных котировок — укрепление доллара на фоне планов ФРС последовательно поднимать ставку. Эксперты считают, что до конца года она увеличится три или четыре раза.

© AP Photo / Richard DrewРабота Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 года
© AP Photo / Richard Drew
Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 года

Однако непосредственные риски для рубля, связанные с более агрессивным подходом Федрезерва к ужесточению монетарной политики, специалисты считают во многом надуманными. Они отмечают, что давление на валюту оказывает не сам факт постепенного повышения ставки, а именно завершение цикла повышения.

"Когда ставка постоянно повышается, падают цены американских облигаций. Покупка дешевеющих бумаг для инвесторов не имеет смысла — это все равно что ловить падающий нож. Поэтому масштабный отток с развивающихся рынков произойдет, только когда ставка ФРС прекратит рост, зафиксировавшись на высоком уровне. Это произойдет не ранее чем через год-два", — говорит аналитик "Открытие Брокер".

© Fotolia / Valerie PotapovaМонета в один рубль на фоне графика
© Fotolia / Valerie Potapova
Монета в один рубль на фоне графика

Кратковременный провал

В том, что Запад продолжит "радовать" Россию новыми санкционными мерами, никто не сомневается, и здесь ситуация сложная. США вряд ли ослабит ограничения против России, но на это способен Евросоюз. Сейчас как минимум пять-шесть стран Европы готовы лоббировать частичное снятие санкций против России.

"Это может произойти в конце года, и рубль укрепится. За доллар тогда будут давать 55 рублей", — прогнозирует Верников.

Во втором же квартале года рубль ждет традиционное сезонное ослабление. Аналитики сходятся в том, что в ближайшее время курс сохранит стабильность, ничего существенно не изменится. Доллар продолжит торговаться в диапазоне 55,5-60,5 рубля, евро — в границах 66,9-71,5.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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aaron.goldstein
В ответ на жесткое давление Москвы и попытки прогнуть мир под себя , цивилизованный мир нашёл довольно эффективный способ борьбы с агрессией Москвы.Ограничить её в финансовых ресурсах.Так что катиться рублю в самую преисподню , если в Кремле не сообразят и не повернут на путь истинный с этой кривой дорожки , на которую пустилось руководство так называемой империи.
08:41
13.03.2018
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