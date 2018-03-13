МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. В начале текущего года над российской валютой нависла угроза в связи с возможным запретом Минфина США на сделки с российским госдолгом. Жесткие санкции пока не ввели. Эксперты уверяют: шоковые события исключены вплоть до конца года. Но в разгар весны у рубля ожидается "обострение". О том, какие перспективы у российской валюты во втором квартале и почему, — в материале РИА Новости.

Избыток предложения нефти

Цены на нефть традиционно оказывают мощное влияние на российскую валюту. Сейчас нефтяной рынок достаточно стабилен, марка Brent торгуется выше 60 долларов за баррель. Несмотря на рост добычи в США, рынок эффективно поддерживают соглашения ОПЕК+. Тем не менее три ключевых института — Минэнерго США, Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК — уже предупредили: баланс спроса и предложения нарушится.

"Добыча нефти в США и странах, которые не полностью соблюдают договоренности ОПЕК+, увеличивается быстрее, чем успевает потребить мировая экономика. И это расхождение постепенно усиливается", — говорит аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock Добыча нефти в Техасе, США © AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock Добыча нефти в Техасе, США

Избыток предложения приводит к тому, что мировые запасы нефти растут, а цены постепенно снижаются. В определенный момент котировки могут резко упасть.

Впрочем, в обозримой перспективе драматичного обвала на рынке энергоносителей эксперты не ждут. Дело в том, что при растущей мировой экономике снижение вряд ли будет резким и долгосрочным. Но вот умеренное проседание котировок — до 60 долларов за баррель и даже ниже — вполне вероятно.

"Цены опустятся к отметке 58 долларов за баррель, и это будет связано с бурным ростом сланцевой добычи. Мировое потребление не всегда поспевает за увеличившимся предложением", — отмечает Андрей Верников, заместитель гендиректора по инвестиционному анализу компании "Церих Кэпитал Менеджмент".

Инвесторы идут в рубль

Динамику российской валюты во многом определяет и отношение инвесторов к развивающимся рынкам. Политика ЦБ по таргетированию инфляции привела к низкой волатильности рубля. Приток капитала по-прежнему очень высок, в частности, в облигации федерального займа (ОФЗ), констатируют эксперты валютного рынка.

"Ставка ЦБ все еще предоставляет положительную доходность по рублевым инструментам. Торговый баланс России и счет текущих операций позволяют говорить о сохраняющемся потоке валюты в страну", — указывает финансовый аналитик Андрей Кочетков.

Инвесторам прибавляет позитива и то, что Россия постепенно возвращает себе инвестиционные рейтинги от международных агентств. В конце февраля S&P повысило России страновой рейтинг. На инвестиционном уровне российский рейтинг сохраняет и Fitch.

То, что российский бюджет понемногу отвязывается от непосредственной зависимости от нефти, также действует на рубль положительно. Подстраивание бюджета под нефтяные цены — следствие таргетирования инфляция и плавающего валютного курса, к которым регулятор перешел в конце 2014 года.

"Это важный фактор макроэкономической стабильности и лучшая мировая практика: есть плавающий рубль, есть таргетируемая инфляция и практически нет проблемы бюджетного дефицита из-за внешних потрясений", — поясняет Нигматуллин.

Повышение ставки ФРС

Еще один возможный фактор снижения нефтяных котировок — укрепление доллара на фоне планов ФРС последовательно поднимать ставку. Эксперты считают, что до конца года она увеличится три или четыре раза.

© AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 года © AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 года

Однако непосредственные риски для рубля, связанные с более агрессивным подходом Федрезерва к ужесточению монетарной политики, специалисты считают во многом надуманными. Они отмечают, что давление на валюту оказывает не сам факт постепенного повышения ставки, а именно завершение цикла повышения.

"Когда ставка постоянно повышается, падают цены американских облигаций. Покупка дешевеющих бумаг для инвесторов не имеет смысла — это все равно что ловить падающий нож. Поэтому масштабный отток с развивающихся рынков произойдет, только когда ставка ФРС прекратит рост, зафиксировавшись на высоком уровне. Это произойдет не ранее чем через год-два", — говорит аналитик "Открытие Брокер".

© Fotolia / Valerie Potapova Монета в один рубль на фоне графика © Fotolia / Valerie Potapova Монета в один рубль на фоне графика

Кратковременный провал

В том, что Запад продолжит "радовать" Россию новыми санкционными мерами, никто не сомневается, и здесь ситуация сложная. США вряд ли ослабит ограничения против России, но на это способен Евросоюз. Сейчас как минимум пять-шесть стран Европы готовы лоббировать частичное снятие санкций против России.

"Это может произойти в конце года, и рубль укрепится. За доллар тогда будут давать 55 рублей", — прогнозирует Верников.

Во втором же квартале года рубль ждет традиционное сезонное ослабление. Аналитики сходятся в том, что в ближайшее время курс сохранит стабильность, ничего существенно не изменится. Доллар продолжит торговаться в диапазоне 55,5-60,5 рубля, евро — в границах 66,9-71,5.