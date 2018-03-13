Космическая мова. Украина навязывает Австралии несуществующие ракеты

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Украина предложила Австралии построить космодром. Это вторая попытка Киева обзавестись стартовой площадкой для своих ракет. Первая, в Бразилии, несколько лет назад закончилась полным провалом. Что неудивительно: украинская ракетная отрасль находится в глубоком кризисе, ну а космодромы страна вообще никогда не строила.

Полетный лист

Инициатива с австралийским космодромом принадлежит Государственному космическому агентству Украины. Посол Николай Кулинич, на которого ссылается The West Australia, заявил, что на реализацию проекта потребуется пять лет. По его словам, финансирование могли бы взять на себя частные инвесторы, а также соседние страны и союзники Австралии.

"Украина готова запускать ракеты хоть завтра утром — нужна площадка. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, а у Австралии есть подходящее место", — подчеркнул Кулинич.

Киев с 2016 года пытается договориться с Канберрой о сотрудничестве в космической сфере. Космодром предлагают построить возле авиабазы Кертин в Кимберли, на западе континента. Считается, что это может быть интересно для коммерческих запусков Японии, Сингапуру, Южной Корее и Индонезии.

Стоит сказать, что в Австралии уже есть космодром. В 1967 году с испытательного полигона Вумера был запущен спутник. В общей сложности тут выполнено шесть космических стартов, из них четыре аварийных.

В июле 1976-го австралийский космодром закрыли как нерентабельный, все оборудование законсервировали. В дальнейшем он использовался только для запусков зондирующих ракет.

© AP Photo / Peter Mathew Австралийский испытательный полигон и космодром Вумера © AP Photo / Peter Mathew Австралийский испытательный полигон и космодром Вумера

Бразильский конфуз

В ноябре 2017 года президент Петр Порошенко назвал свою страну космической державой. Это заявление было приурочено к двадцатилетию "исторического события для независимой Украины" — полета в космос первого украинского космонавта Леонида Каденюка на борту американского корабля "Колумбия".

Порошенко подчеркнул, что за эти годы страна достигла больших успехов в освоении космоса, активно участвуя в международных исследовательских программах. О провалах и громких скандалах в украинской ракетной отрасли президент предпочел не вспоминать.

В 2003 году Бразилия и Украина подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по коммерческому использованию космодрома Алкантара в штате Мараньян. Бразильцы даже выпустили под это дело ценные бумаги, отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Но амбициозный проект провалился.

Двенадцать лет спустя Бразилия в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Киевом. В правительственном пресс-релизе перечислены причины, по которым это произошло. Они связаны с финансированием, технологическими аспектами, неопределенностью в экспортных перспективах. Убытки — 475 миллионов долларов.

Скандальный финал международного космического проекта с украинским участием, по мнению экспертов, был предсказуем. Но выводов из этого не сделали. Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок в беседе с РИА Новости пояснил, что Киеву не дают покоя успехи Москвы.

Россия располагает собственными космодромами — Плесецк и Восточный, а также арендует у Казахстана Байконур. Кроме того, ракеты-носители "Союз-СТ-Б" стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане, Москва способна их строить и содержать, а также сотрудничать с иностранными партнерами.

"Украина соответствующим опытом не обладает. Сомневаюсь, что она в состоянии построить с нуля космодром", — говорит Цыганок.

Фантомные боли

Мечты о собственной космической гавани — это не только политические амбиции украинских властей, но и попытка спасти от краха ракетостроительную отрасль.

В наследство от СССР Украине досталась примерно треть ракетно-космического промышленного и научного потенциала. В том числе и завод "Южмаш" в Днепропетровске (переименованном постмайданной властью в город Днепр).

Этот промышленный гигант ориентировался на продукцию оборонного назначения. В частности, здесь собирали знаменитые межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана". Разумеется, предприятие могло работать только в тесной кооперации с российскими заводами.

После событий февраля 2014 года производственные цепочки были разорваны. Поток денежных средств по договорам с предприятиями-смежниками из России с 1,7 миллиарда гривен сократился до 28 миллионов.

Для "Южмаша" это стало катастрофой. Вместо двигателей для космических ракет на заводе собирали троллейбусы, трактора, ветряки, оборудование для пищевой промышленности.

Чтобы сводить концы с концами и выплачивать рабочим зарплату, сдавали в аренду под сельскохозяйственные нужды испытательный полигон предприятия.

Неспособность Украины создавать собственный космический продукт наглядно иллюстрирует проект частной российской компании "S7 Космические транспортные системы", приобретшей в 2016 году плавучий космодром "Морской старт". В середине февраля 2018 года гендиректор компании Сергей Сопов рассказал, что на Украине планируется собрать 12 ракет "Зенит". Поставки для них осуществят 150 российских предприятий. Их совокупный вклад в себестоимость каждой ракеты примерно 80%.

Другая беда флагмана украинской космической отрасли — кадровый голод. В советские годы на "Южмаше" работали до 40 тысяч человек. В 2015-м оставалось около 10 тысяч. Многие украинские ракетостроители перебрались в Россию, где трудоустроились по специальности.

Сейчас же, по словам Охрименко, на заводе "Южмаш" около двух тысяч сотрудников. За год они собирают всего одну стартовую ступень для ракеты-носителя.