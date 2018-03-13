РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Космическая мова. Украина навязывает Австралии несуществующие ракеты

08:0013.03.2018
(обновлено: 10:21 13.03.2018)
742034
© Фото : аккаунт Государственного космического агентства Украины в FacebookСтенд украинского КБ ЮжноеСтенд украинского КБ Южное
© Фото : аккаунт Государственного космического агентства Украины в Facebook

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Украина предложила Австралии построить космодром. Это вторая попытка Киева обзавестись стартовой площадкой для своих ракет. Первая, в Бразилии, несколько лет назад закончилась полным провалом. Что неудивительно: украинская ракетная отрасль находится в глубоком кризисе, ну а космодромы страна вообще никогда не строила.

Полетный лист

Инициатива с австралийским космодромом принадлежит Государственному космическому агентству Украины. Посол Николай Кулинич, на которого ссылается The West Australia, заявил, что на реализацию проекта потребуется пять лет. По его словам, финансирование могли бы взять на себя частные инвесторы, а также соседние страны и союзники Австралии.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
По чужим счетам: как Украина потеряла половину экономики

"Украина готова запускать ракеты хоть завтра утром — нужна площадка. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, а у Австралии есть подходящее место", — подчеркнул Кулинич.

Киев с 2016 года пытается договориться с Канберрой о сотрудничестве в космической сфере. Космодром предлагают построить возле авиабазы Кертин в Кимберли, на западе континента. Считается, что это может быть интересно для коммерческих запусков Японии, Сингапуру, Южной Корее и Индонезии.

Стоит сказать, что в Австралии уже есть космодром. В 1967 году с испытательного полигона Вумера был запущен спутник. В общей сложности тут выполнено шесть космических стартов, из них четыре аварийных.

В июле 1976-го австралийский космодром закрыли как нерентабельный, все оборудование законсервировали. В дальнейшем он использовался только для запусков зондирующих ракет.

© AP Photo / Peter MathewАвстралийский испытательный полигон и космодром Вумера
© AP Photo / Peter Mathew
Австралийский испытательный полигон и космодром Вумера

Бразильский конфуз

В ноябре 2017 года президент Петр Порошенко назвал свою страну космической державой. Это заявление было приурочено к двадцатилетию "исторического события для независимой Украины" — полета в космос первого украинского космонавта Леонида Каденюка на борту американского корабля "Колумбия".

Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мнение: "Южмаш" теперь может выпускать только сковородки да миски-ложки

Порошенко подчеркнул, что за эти годы страна достигла больших успехов в освоении космоса, активно участвуя в международных исследовательских программах. О провалах и громких скандалах в украинской ракетной отрасли президент предпочел не вспоминать.

В 2003 году Бразилия и Украина подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по коммерческому использованию космодрома Алкантара в штате Мараньян. Бразильцы даже выпустили под это дело ценные бумаги, отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Но амбициозный проект провалился.

Двенадцать лет спустя Бразилия в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Киевом. В правительственном пресс-релизе перечислены причины, по которым это произошло. Они связаны с финансированием, технологическими аспектами, неопределенностью в экспортных перспективах. Убытки — 475 миллионов долларов.

Скандальный финал международного космического проекта с украинским участием, по мнению экспертов, был предсказуем. Но выводов из этого не сделали. Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок в беседе с РИА Новости пояснил, что Киеву не дают покоя успехи Москвы.

Россия располагает собственными космодромами — Плесецк и Восточный, а также арендует у Казахстана Байконур. Кроме того, ракеты-носители "Союз-СТ-Б" стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане, Москва способна их строить и содержать, а также сотрудничать с иностранными партнерами.

"Украина соответствующим опытом не обладает. Сомневаюсь, что она в состоянии построить с нуля космодром", —  говорит Цыганок.

© Фото : Sea Launch SAПлавучий космодром "Морской старт"
© Фото : Sea Launch SA
Плавучий космодром "Морской старт"

Фантомные боли

Мечты о собственной космической гавани — это не только политические амбиции украинских властей, но и попытка спасти от краха ракетостроительную отрасль.

Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи военной техники для вооруженных сил Украины
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service/Mikhail Palinchak
"А еще мы будем делать ракеты"… Киевский мечтатель пошел в отрыв

В наследство от СССР Украине досталась примерно треть ракетно-космического промышленного и научного потенциала. В том числе и завод "Южмаш" в Днепропетровске (переименованном постмайданной властью в город Днепр).

Этот промышленный гигант ориентировался на продукцию оборонного назначения. В частности, здесь собирали знаменитые межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана". Разумеется, предприятие могло работать только в тесной кооперации с российскими заводами.

После событий февраля 2014 года производственные цепочки были разорваны. Поток денежных средств по договорам с предприятиями-смежниками из России с 1,7 миллиарда гривен сократился до 28 миллионов.

Для "Южмаша" это стало катастрофой. Вместо двигателей для космических ракет на заводе собирали троллейбусы, трактора, ветряки, оборудование для пищевой промышленности.

Чтобы сводить концы с концами и выплачивать рабочим зарплату, сдавали в аренду под сельскохозяйственные нужды испытательный полигон предприятия.

Запуск ракеты-носителя с бразильского космодрома Алкантара. Архивное фото
© AFP 2018 / Brazilian Air Force
Бразилия ищет замену Украине после неудачного сотрудничества в космосе

Неспособность Украины создавать собственный космический продукт наглядно иллюстрирует проект частной российской компании "S7 Космические транспортные системы", приобретшей в 2016 году плавучий космодром "Морской старт". В середине февраля 2018 года гендиректор компании Сергей Сопов рассказал, что на Украине планируется собрать 12 ракет "Зенит". Поставки для них осуществят 150 российских предприятий. Их совокупный вклад в себестоимость каждой ракеты примерно 80%.

Другая беда флагмана украинской космической отрасли — кадровый голод. В советские годы на "Южмаше" работали до 40 тысяч человек. В 2015-м оставалось около 10 тысяч. Многие украинские ракетостроители перебрались в Россию, где трудоустроились по специальности.

Сейчас же, по словам Охрименко, на заводе "Южмаш" около двух тысяч сотрудников. За год они собирают всего одну стартовую ступень для ракеты-носителя.

Комментировать
Экономика
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Если с австралийским космодромом не прокатит, то можно предложить новую разводку - скачущую ракету! Гы-гы-гы ))
09:24
13.03.2018
ОтветитьНе отвечать
dallas.83
У них не то что бы мозгов нет, у них даже инстинкты отсутствуют, кои присуще любому животному. В общем не обращайте внимание на больных людей, у них есть свойство бредить.
09:04
13.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена