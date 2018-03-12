Порошенко пригрозил "Газпрому" новыми убытками

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждый день задержки выполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" будет стоить "Газпрому" полмиллиона долларов. Об этом сообщает Korrespondent.net. © РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Украина планирует в ближайшее время начать взыскание средств с "Газпрома"

"Мы выиграли кейс по транзиту. 4,6 миллиарда долларов — это объем убытка, который российский Газпром должен компенсировать Украине… Сегодняшний тезис о том, что надо строить "Северный поток-2", имеет намного меньше сторонников. И еще есть одна важная деталь: "Газпром" тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу Нафтогаза… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно", — заявил Порошенко на встрече с представителями бизнеса.

Президент заверил предпринимателей, что "Украина получит все до копейки".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По первому решению украинская госкомпания должна была выплатить 2,019 миллиарда долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа, по второму решению — российская должна 4,637 миллиарда долларов. Произведя зачет встречных требований, в итоге суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.