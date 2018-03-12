"Нафтогаз" повысил исковые требования к России по активам в Крыму

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Сумма исковых требований "Нафтогаза Украины" к РФ в гаагском арбитраже по утраченным активам в Крыму выросла до 8 миллиардов долларов с учетом процентов, сообщил главный коммерческий директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
"Уже в этом году можем выиграть до 8 миллиардов долларов. Ответчик — государство РФ, 5 миллиардов было без процентов, 8 миллиардов с ожидаемыми процентами", — написал Витренко в понедельник в Facebook.
До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".