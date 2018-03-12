Министр: Польша может решить вопрос инвестиций в строительство АЭС в марте

ВАРШАВА, 12 мар – РИА Новости. Польша может принять решение об инвестициях в строительство АЭС уже в текущем марте, заявил министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский в ходе экономического форума в Торуни.
"В этом месяце возможно решение по инвестициям в ядерную энергетику", — цитирует Тхужевского агентство РАР.
При этом министр отметил, что прогнозы показывают необходимость строительства АЭС в Польше. "Все наши анализы показывают, что мы должны пойти в этом направлении", — сказал он.
Министр проинформировал, что в настоящее время ежегодные инвестиции Польши в энергетический сектор составляют около 40 миллиардов злотых (около 11,5 миллиарда долларов), а к 2030 году этот показатель планируется довести до 50 миллиардов злотых (более 14 миллиардов долларов).
Недавно министерство энергетики Польши обнародовало подсчеты, которые говорят о том, что рациональным было бы строительство в стране атомной электростанции из трех блоков суммарной мощностью около 4,5 тысячи мегаватт до 2040 года.
Первые планы строительства в Польше АЭС появились еще до перехода экономики на рыночные рельсы в начале 1990-х годов, однако тогда реализовать проект не удалось. Последние годы правительство Польши присматривается к возможности построить АЭС, ищет потенциальные площадки, консультируется с экспертами.