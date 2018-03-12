Нижегородские власти окажут поддержку проектам "Лукойла"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с президентом нефтегазовой компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым заявил, что власти региона готовы поддерживать проекты компании, которые помогут развитию других секторов экономики области.

Такое заявление Никитин сделал в ходе визита Алекперова в Кстово Нижегородской области, где у компании расположен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", на территории которого ведется строительство комплекса переработки нефтяных остатков. Врио главы региона и президент компании посетили НПЗ, осмотрели строительную площадку и обсудили сам проект.

"Отрадно, что уже готовится территория, заказывается оборудование, есть проектная документация. Мы окажем проектам "Лукойла" поддержку, которая потребуется. А комплекс переработки нефтяных остатков станет драйвером развития промышленности региона, даст толчок для развития для нефтепереработки и других секторов экономики. Ввод комплекса в эксплуатацию увеличит налоговые поступления в бюджеты различных уровней на 4,2 миллиарда рублей в год", — сказал Никитин.

По словам Алекперова, при вводе комплекса в эксплуатацию будет создано около 200 рабочих мест, специалисты пройдут подготовку на подобных установках на предприятиях "Лукойла" в Перми.

Соглашение о строительстве комплекса глубокой переработки нефтяных остатков на Кстовском НПЗ между властями региона и "Лукойлом" подписано в декабре прошлого года. Инвестиции в его создание составляют 1 миллиард долларов. Ввод комплекса планируется в 2020–2021 годы. Нижегородские власти обязались оказывать компании всяческое содействие.