Смоленская таможня задержала 400 тонн санкционных томатов, груш и яблок

БРЯНСК, 12 мар – РИА Новости. Сотрудники смоленской таможни задержали 400 тонн санкционных овощей и фруктов из Турции, Польши и Испании, которые тайно ввозились в Россию со стороны Белоруссии, сообщает ведомство.

"Порядка 400 тонн овощей и фруктов из перечня продуктового эмбарго задержали смоленские таможенники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мобильные группы в Руднянском районе Смоленской области остановили 20 большегрузных автомобилей, которые ночью пытались тайно ввезти на территорию России томаты, груши и яблоки без каких-либо сопроводительных документов.

В шести автомобилях таможенники обнаружили польские яблоки, в девяти – турецкие томаты, в еще одной – испанские томаты. Сообщается, что определить страну происхождения остального груза было невозможно.

Автомобили с овощами и фруктами были направлены на склад для проведения дополнительной проверки, при этом водитель одной из фур попыталась выехать на территорию Белоруссии, но сотрудниками СОБР остановили его и доставили фуру на стоянку.

В ходе досмотра было установлено, что турецкие томаты ввезли с турецких предприятий, не аттестованных для поставок в РФ. В трех автомобилях находились яблоки неизвестного происхождения, в остальных маркировочные этикетки свидетельствовали о европейском происхождении товаров (Польша, Испания), говорится в сообщении.

Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении перевозчиков, нарушителей ждет наказание в виде штрафа в размере от 50 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, отмечает ведомство.