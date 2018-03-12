Путин поддержал идею усиления контроля за продукцией с растительными жирами

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею об усилении контроля за продукцией, сделанной с использованием растительных жиров.

"Нет ни одного пункта, который я бы не поддержал", — сказал Путин на заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

Так он ответил на просьбу руководителя агрофирмы "Трио" Евгении Уваркиной об усилении контроля за ввозом и производством продукции, сделанной с использованием растительных жиров. Она попросила поддержать введение обязательного контроля за сыроподобной продукцией и ускорить принятие закона с штрафными санкциями за фальсификат.

Президент отметил, что "это касается контроля за сыроподобной продукцией, это касается сухого молока и так далее". "Мы не просто время от времени, мы постоянно ведём диалог по этим вопросам с нашими партнёрами по ЕврАзЭС, постоянно. В том числе и с нашими белорусскими друзьями", — сказал российский лидер.

"Это касается серого импорта, это касается всех тех аспектов, о которых вы сказали. Мы обязательно все эти инструменты будем внедрять, чтобы обеспечить вам здоровую, нормальную, честную конкуренцию", — добавил Путин.

"Мы когда все эти объединения создавали, мы исходили из того, что свободное движение товаров, капиталов, людей, оно будет поднимать общую нашу конкурентоспособность. И, конечно, никто не думал о том, что создаваемые институты и инструменты будут нарушаться недобросовестным образом. Особенно если это связано с так называемыми санкциями в отношении нас европейскими странами и нашими ответными контрмерами",- заключил он.