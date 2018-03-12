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Экономика

РФ и Казахстан нацелены на изучение глубинных месторождений нефти и газа

18:3312.03.2018
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия и Казахстан объединяют усилия для поиска нефтегазоперспективных объектов на больших глубинах в районе Прикаспийской впадины; по прогнозам ученых, глобальная исследовательская работа и совершенствование технологий уже через пять-десять лет приведут к тому, что добывать нефть и другие полезные ископаемые можно будет на глубине 15-ти и более километров, сообщили в понедельник журналистам создатели российско-казахстанского проекта "Евразия".

С российской стороны его участником стало совместное предприятие "ГИНРАН ГЕОТЕК Евразия". Оно создано для глубинного анализа и освоения наиболее значимых достижений науки и практики в области проведения нефтегазопоисковых работ, а также с целью организации консорциума недропользователей для изучения перспективных геологических трендов прикаспийского региона. Пока — в содружестве с коллегами из Казахстана, а в перспективе — с геологами и геофизиками из других прикаспийских государств.

Открывать глубинные месторождения

"Почему Россия и Казахстан?.. Потому что на территории Прикаспийской впадины находится несколько российских и казахстанских областей. И если мы хотим получить единую картину, нам нужны единые технологии и методики, ведь Прикаспийская впадина — это одно геологическое тело. Это как с человеческим телом — нельзя изучать руку, чтобы понять всё об организме. Здесь уже открыто свыше 130 месторождений нефти и газа. Только на казахстанской территории по итогам 2017 года добыто свыше 86 миллионов тонн нефти.

В здании ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Порядка 75-80 % углеводородов и практической добычи приходится на Прикаспийскую впадину. И если мы возьмем те уникальные месторождения, которые сегодня отрабатываются Казахстаном и Россией, это будет золотое ожерелье Прикаспия. При этом по прогнозам его ресурсы могут быть увеличены примерно в три раза. Каждое из месторождений имеет запасы более миллиарда тонн условного топлива", — убежден координатор проекта "Евразия" от Казахстана, президент казахстанского общества нефтянников-геологов Балтабек Куандыков.

По его словам, проект изучения глубоких горизонтов Прикаспийской впадины носит больше научный характер. Его цель — не создание совместных предприятий, а изучение больших глубин, а в конечном итоге — самой истории возникновения земли. Это попытка понять природу образования и восполнения нефти в недрах земли, научиться открывать крупные месторождения на больших глубинах и добывать "черное золото" с глубины 15-20 километров.

"Если раньше считали, что нет смысла искать нефть на глубинах более пяти километров из-за особых сейсмологических условий — огромной температуры, давления, сейчас мы уже знаем, что это возможно. Хотя работа предстоит гигантская. Некоторые наши зарубежные коллеги сопоставляют ее с полетом на Марс, потому что здесь нужно специальное оборудование, специальные материалы, космические технологии и уникальные разработки оборонной промышленности", — поделился Куандыков.

Привлекать частные инвестиции

Несмотря на научный приоритет, проект "Евразия", разумеется, предполагает и коммерческую составляющую.

"Этот проект — общая конструкция, и основные его задачи — гуманитарные. Это работа на перспективу, очень дорогостоящее предприятие. Если говорить о российском участии, о нас, мы — практическая компания. Мы производим полевые работы, можем обработать данные, дать их научную интерпретацию и прогноз. Но сегодня очень важно создать механизм, который позволит проводить подготовку структур для последующего коммерческого вхождения компаний при открытии месторождений нефти и газа", — сообщил РИА Новости президент ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазвездка" Владимир Толкачев.

Он также отметил, что предприятие "ГИНРАН ГЕОТЕК Евразия" не использует бюджетные деньги, а надеется привлечь инвестиции заинтересованных недропользователей и других возможных участников проекта.

Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / Brennan Linsley
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"Дело в том, что для организации объемных, обширных поисков необходимо порядка 250-300 миллиардов рублей. Конечно, эта сумма нереальна для государства, тем более при условиях риска и отсутствия гарантий возврата инвестиций. Участие в проекте нашей компании, по своей сути, носит коммерческий характер. В долях оно такое: 26% — это "ГИНРАН" (Геологический институт РАН России) и 74% — "ГЕОТЕК".

При этом мы приветствуем научное участие в проекте ведущих российских исследовательских институтов и учебных заведений, ведь без мощной научной "идеологии" здесь не обойтись", — подытожил Толкачев.

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