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Экономика

Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам

18:3312.03.2018
(обновлено: 18:35 12.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Повышение зарплат бюджетникам связано с выполнением показателей, заложенных в "майских указах" Владимира Путина, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Вышли на нормальное исполнение указов начиная с января, как и должно быть… В прошлом году по этим категориям, по которым должно было быть 200%, мы должны были достичь в четвертом квартале около 180%", — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что в некоторых научных и медицинских учреждениях за последние несколько месяцев существенно выросли зарплаты.

Продуманное решение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что повышение окладов никак не связано с предстоящими выборами президента. По его словам, такие решения требуют серьезного планирования, а сроки их исполнения закладываются заранее.

Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Рост зарплат — это не сиюминутный процесс, как вы знаете, это первое. Существуют решения, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних нескольких лет, это второе", — сказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что не располагает сведениями по отдельным бюджетным учреждениям. "Лучше позвоните туда и спросите, с чем это связано", — посоветовал он журналистам.

"Отступать нельзя"

Во время выступления с ежегодным посланием перед Федеральным Собиранием Владимир Путин подчеркнул, что рост благосостояния граждан крайне важен для развития страны. Среди прочего, он обратил внимание на необходимость постоянного повышения зарплат специалистам в бюджетной сфере.

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"Здесь нельзя отступать от уже достигнутых рубежей. Я имею в виду уровень заработной платы. Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же как и качество работы, и уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей", — сказал президент.

Глава государства также призвал обеспечить регулярную индексацию пособий и ликвидировать разрыв между уровнем доходов до и после выхода на пенсию.

"Майские указы"

"Майские указы" подписаны российским президентом после вступления в должность в 2012 году и содержат 218 поручений к правительству в сфере социально-экономической политики. В них представлены целевые показатели, на которые отечественная экономика должна выйти к 2020 году. По словам президента, значительная часть поручений уже выполнена, однако некоторые регионы все же отстают от намеченного графика.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Многое было сделано в ходе реализации "майских указов" 2012 года. Могу сказать, что есть какие-то недовыполнения, но в целом, как бы не были высоко подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было бы и результатов, которых мы добились сегодня. Амбициозные задачи нужно ставить всегда", — сказал Путин в послании Федеральному Собранию.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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vilkas32
Зачем так нагло врать! Кому вы резко повысили зарплаты? В нашем вузе повысили на 20%. Доценту платили 17700, теперь будут платить примерно 21500. Всё. Повысили впервые за более чем десять лет. Цены на всё за это время выросли больше чем в два раза. Да ещё придумали новые налоги на ремонт через сорок лет, на отдых на Чёрном море и прочие. Враньём цену самовыдвиженцу не набьёте.
18:53
12.03.2018
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dkrenev
Резкое? В администрации одного из районов Тамбовской области резко на 400 рублей подняли. Все смеются. Теперь зарплата ведущего специалиста около 11500 рублей. Не резкое, а унизительное.
18:51
12.03.2018
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