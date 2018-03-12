Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Повышение зарплат бюджетникам связано с выполнением показателей, заложенных в "майских указах" Владимира Путина, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Вышли на нормальное исполнение указов начиная с января, как и должно быть… В прошлом году по этим категориям, по которым должно было быть 200%, мы должны были достичь в четвертом квартале около 180%", — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что в некоторых научных и медицинских учреждениях за последние несколько месяцев существенно выросли зарплаты.

Продуманное решение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что повышение окладов никак не связано с предстоящими выборами президента. По его словам, такие решения требуют серьезного планирования, а сроки их исполнения закладываются заранее.

"Рост зарплат — это не сиюминутный процесс, как вы знаете, это первое. Существуют решения, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних нескольких лет, это второе", — сказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что не располагает сведениями по отдельным бюджетным учреждениям. "Лучше позвоните туда и спросите, с чем это связано", — посоветовал он журналистам.

"Отступать нельзя"

Во время выступления с ежегодным посланием перед Федеральным Собиранием Владимир Путин подчеркнул, что рост благосостояния граждан крайне важен для развития страны. Среди прочего, он обратил внимание на необходимость постоянного повышения зарплат специалистам в бюджетной сфере.

"Здесь нельзя отступать от уже достигнутых рубежей. Я имею в виду уровень заработной платы. Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же как и качество работы, и уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании, других областях, которые определяют благополучие людей", — сказал президент.

Глава государства также призвал обеспечить регулярную индексацию пособий и ликвидировать разрыв между уровнем доходов до и после выхода на пенсию.

"Майские указы"

"Майские указы" подписаны российским президентом после вступления в должность в 2012 году и содержат 218 поручений к правительству в сфере социально-экономической политики. В них представлены целевые показатели, на которые отечественная экономика должна выйти к 2020 году. По словам президента, значительная часть поручений уже выполнена, однако некоторые регионы все же отстают от намеченного графика.

"Многое было сделано в ходе реализации "майских указов" 2012 года. Могу сказать, что есть какие-то недовыполнения, но в целом, как бы не были высоко подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было бы и результатов, которых мы добились сегодня. Амбициозные задачи нужно ставить всегда", — сказал Путин в послании Федеральному Собранию.