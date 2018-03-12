Путин поддержал распространение информационных центров для фермеров

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею распространения региональных информационно-консультационных центров под руководством министерства сельского хозяйства, которые помогали бы фермерам и кооператорам в поиске необходимой информации.

На Всероссийском форуме сельхозпроизводителей председатель кооператива "Юговощсбыт" Степан Лесничин рассказал, что на сайте Минсельхоза можно найти много информации, "но эту информацию нужно донести до фермера". Поэтому, по его мнению, необходимо создать информационно-консультационные центры на местах в регионах, которые были бы ориентированы на фермеров и кооператоров. Такие центры уже существуют в 19 регионах.

"Нужно, чтобы такие центры были на региональном уровне", — сказал Путин.

Он отметил большое количество сайтов под руководством Минсельхоза, Россельхозбанка. "Видимо, этого недостаточно", — подчеркнул президент.

В частности, по словам Путина, аграрники могли бы быть лучше осведомлены о новых действующих мерах. В пример президент привел размер штрафа для владельцев сельхозземель, не использующих свои участки.

"Сегодня штрафы есть в обычном режиме 0,3%, но давно решение принято о том, что это может быть и 1,5% от (кадастровой — ред.) стоимости… В этом смысле, наверное, важным является создание этих центров информации", — добавил он.