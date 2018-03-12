Путин поддержал распространение информационных центров для фермеров

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею распространения региональных информационно-консультационных центров под руководством министерства сельского хозяйства, которые помогали бы фермерам и кооператорам в поиске необходимой информации.
"Нужно, чтобы такие центры были на региональном уровне", — сказал Путин.
Он отметил большое количество сайтов под руководством Минсельхоза, Россельхозбанка. "Видимо, этого недостаточно", — подчеркнул президент.
"Сегодня штрафы есть в обычном режиме 0,3%, но давно решение принято о том, что это может быть и 1,5% от (кадастровой — ред.) стоимости… В этом смысле, наверное, важным является создание этих центров информации", — добавил он.