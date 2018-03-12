Путин поддержал идею о наделении Минсельхоза дополнительными полномочиями

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о наделении министерства сельского хозяйства полномочиями в сфере ветеринарного контроля.

В ходе форума президент одного из крупнейших российских агрохолдингов "Мираторг" Виктор Линник выступил с предложением создать единую федеральную ветеринарную службу. Речь идет о том, что сейчас Россельхознадзору не подчиняются региональные ветслужбы субъектов РФ.

"По поводу ветеринарной службы, согласен с вами, думаю, что действительно время настало, чтобы наделить Минсельхоз дополнительными полномочиями и создать стройную такую систему, которая в этом направлении бы эффективно работала",- сказал Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

Как отметил он, это важно и для внутреннего потребления, и для работы на внешних рынках.

Президент также отметил, что будут расширены возможности льготного кредитования фермеров. "Будем расширять возможности льготного кредитования, в том числе под гарантии банка малого и среднего предпринимательства. Такие решения уже созрели, выполняются, надеюсь, это всё заработает. Это касается так называемого финансового лизинга",- сказал глава государства.

До этого глава "Мираторга" Виктор Линник изложил свои аргументы по единой федеральной ветеринарной службе. "С юга России, с Кавказа поголовье есть — не можем вывозить, потому что опасная эпизоотия и боимся растащить (заболевания — ред.). То есть запрещено", — рассказал Линник.

"Вторая часть истории — местечковость некая, то есть некоторые регионы используют ветеринарные службы для ограничения перемещения поголовья. Таким образом, они создают льготную ситуацию для своих переработчиков, но с другой стороны они подрубают сук, на котором сидят — имеется в виду фундамент развития мясного скотоводства. То есть, нет справедливой цены на поголовье. Решение этой проблемы — это единая ветеринарная федеральная служба. Без этого решения мы не сможем делать качественный и количественный рывок в производстве всех видов мяса", — добавил президент "Мираторга".