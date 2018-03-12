Систему российских сельхоз-атташе за границей расширят на 14 стран

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Система российских сельхоз-атташе за границей будет расширена на 14 стран для работы над рынками, наиболее интересными для отечественных сельхозпроизводителей, заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

"Сельхоз-атташе у нас есть. Надо развивать эту систему. Я знаю, что в европейских странах они сидят и более-менее бесполезно. А там, где рынки открываются, нужно работать над этими рынками, их пока недостаточно. Принято решение расширить эту систему на 14 стран, прежде всего, на те страны, которые представляют для наших сельхозпроизводителей особый интерес", — сказал Путин.