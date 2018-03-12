Путин назвал ключевые направления для экспорта российской продукции

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Ключевыми направлениями по развитию инфраструктуры и логистических узлов для экспорта российской продукции является Дальний Восток, Азово-Черноморский бассейн и северо-западное направление, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

"В послании я говорил, что через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну, т.е. Россия станет экспортером продовольствия. При этом должен вырасти экспорт мясной продукции… Для этого необходима, в том числе, современная инфраструктура и логистика – прошивка узких мест на железнодорожном транспорте, рост мощностей морских портов, терминалов хранения продукции, элеваторов. Ключевые направления – это Дальний Восток с его выходами на динамично развивающийся рынок АТР, также будем развивать логистические узлы на северо-западе, Азово-Черноморском бассейне, где пока сохраняются инфраструктурные ограничения", — сказал Путин.

По его словам, необходимо повышать эффективность инструментов поддержки экспортеров. "На фоне рекордного урожая прошлого года возникли сложности с хранением и транспортировкой зерновых. Чтобы помочь нашим аграриям, мы установили льготные тарифы на перевозку зерна на железной дороге. Это оказалось весьма востребовано. Нужно продлить действие этого механизма на следующие зерновые сезоны", — добавил он.