Путин призвал снять барьеры для выхода фермерской продукции на рынок

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Нужно максимально снимать все барьеры для выхода фермерской продукции на рынок, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

"Все более заметную роль на внутреннем рынке должны играть и фермерские хозяйства. За 17 лет их доля в выпуске сельхозпродукции выросла в четыре раза, это замечательный показатель, большой, а объем производства увеличился на порядок", — сказал Путин. По его словам, по сути в России целый класс фермеров, которые "четко знают, какая продукция нужна потребителям".

"Энергию, инициативность таких людей обязательно нужно поддержать, максимально снимать все барьеры для выхода их продукции на рынок", — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что крайне важно обеспечить стратегическое партнерство науки и бизнеса в сельском хозяйстве, дать ход перспективным достижениям и научным изысканиям. "За последние два года поддержку государства получил 21 селекционный центр растениеводства и животноводства. В рамках федерально-научной программы развития сельского хозяйства мы обязательно продолжим эту работу", — добавил он.