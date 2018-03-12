ГОРКИ, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал дорожную карту по развитию инструментария государственно-частного партнерства для строительства инфраструктуры.

"Я утвердил дорожную карту по развитию инструментария государственно-частного партнерства. Понятно, что инфраструктура у нас, к сожалению, существенно недофинансирована. Поэтому задача развития инфраструктуры звучит постоянно, в том числе она звучала и в послании президента", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

Медведев отметил, что на данный момент общий объем частных инвестиций, направляемых на развитие инфраструктуры в России, составляет порядка 1% против 20% в других странах.

"На самом деле общий объем частных инвестиций в объеме средств, которые направляются на развитие инфраструктуры, крайне невелик. Это порядка 1%. На самом деле, во многих странах подобный вклад частных инвесторов в финансирование инфраструктуры достигает 20%", — объяснил председатель правительства.

Медведев отметил, что внебюджетные источники финансирования инфраструктуры нужно привлекать в обязательном порядке.

"Мы у себя создали механизмы государственно-частного партнерства, включая концессию. За последнее время туда привлечено довольно много частных инвестиций",- сказал он.