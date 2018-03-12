Путин призвал повышать качество российской сельхозпродукции

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышать качество российской сельскохозяйственной продукции и наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий.

"Необходимо постоянно повышать качество российской продукции, наращивать конкурентноспособность отечественных предприятий, в том числе на зарубежных рынках. Наши сельхозпредприятия способны решать такие задачи", — сказал Путин, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

"По сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос, страшно называть такую цифру, в 16 раз. Просто удивительно", — добавил он.