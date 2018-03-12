Турция может разрешить импорт мяса из России, заявили в министерстве

АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Анкара не исключает, что даст разрешение на импорт российского мяса, однако объемы возможных поставок будут небольшими, заявил министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф Факыбаба.

Замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко в конце февраля говорил, что министерство рассчитывает в течение полутора-двух месяцев завершить переговоры с Турцией о поставках в эту страну российского мяса.

"Страны порой вынуждены друг с другом торговать по политическим причинам. У Турции нет большой потребности в красном мясе, но иногда возникают такие обстоятельства, когда из стран, в которые мы что-то экспортируем, мы иногда вынуждены импортировать некоторые товары. Но если будет импорт (мяса из РФ), то на небольшом уровне", — сказал Факыбаба журналистам.

Он добавил, что вопрос о поставках мяса из РФ обсуждается с российской стороной, но политического решения пока не принято.