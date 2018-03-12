КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Решение Стокгольмского арбитража по газовым контрактам между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также изменение цены на газ являются новыми обстоятельствами, которые должен учитывать Международный валютный фонд (МВФ) при принятии решения о выделении очередного транша Киеву, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с украинским бизнесом в понедельник.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По первому решению украинская госкомпания должна была выплатить 2,019 миллиарда долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа, по второму решению — российская 4,637 миллиарда долларов. Произведя зачет встречных требований, в итоге суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"У меня нет никаких сомнений, что диалог с (Международным валютным – ред.) фондом нужен, что принятие решений Стокгольмским арбитражем, изменение ценового паритета являются новыми обстоятельствами, которые должны быть учтены и, уверен, что и министерство финансов, которое проводит эти переговоры, и другие переговорщики приложат максимум усилий, которые позволят найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств", — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является важным приоритетом для Киева. "На сотрудничество с МВФ рассчитывают и ориентируются также инвесторы", — сказал Порошенко.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.

Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии. Группа экспертов фонда с 12 по 16 февраля находилась в Киеве для технических переговоров с властями Украины. Повышение цен на газ для населения и принятие закона о создании Антикоррупционного суда являются основными требованиями МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом.