Никифоров заявил о возможности создания в Крыму аналога Кремниевой долины

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что в Крыму есть все основания для создания аналога американской Кремниевой долины — площадки по развитию IT-индустрии и информационных технологий.

"Что касается создания своей Кремневой долины, то у Крыма для этого есть все основания. Мы определили ряд перспективных участков, где будут построены технопарки. Вопрос в приоритизации бюджетных расходов. Наше министерство ежегодно отстаивает эту позицию, и я уверен, что мы добьемся того, что будет построен крупный федеральный технопарк", — сказал Никифоров журналистам.

По его словам, в России имеются примеры успешной реализации подобных проектов.

"Нет никаких препятствий, чтобы на территории Крыма такие объекты стали появляться. Мы ведем соответствующую подготовительную работу, оформляем земельные участки и перспективно, они могут получить те или иные преференции. Мы выступаем за то, чтобы эти проекты были реализованы как можно скорей, уже даже в 2018 году нет технических препятствий, чтобы начать проектирование и строительство этих решений. Будем отстаивать эту позицию перед финансово-экономическим блоком правительства, чтобы на это были выделены соответствующие средства. Видим в этом большую перспективу", — сказал министр.

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