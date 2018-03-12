Эстония присоединится к заявлению против "Северного потока-2"

ТАЛЛИН, 12 мар — РИА Новости. Парламент Эстонии присоединится к заявлению глав парламентов Латвии, Литвы и Польши, выступивших против строительства газопровода "Северный поток-2", сообщил в понедельник спикер парламента Эйки Нестор.

Главы парламентов Литвы, Латвии, Польши в воскресенье подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства газопровода "Северный поток-2", отметив, что он является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

"Я уже сообщил коллегам о своем решении подписать совместное заявление. Причина, почему я делаю это сегодня, проста. От имени Эстонии я подписываю только те заявления, с которыми ознакомился ранее. Это заявление родилось при сотрудничестве Литвы и Польши. Сегодня утром я получил текст заявления и решил присоединиться", — цитирует Нестора пресс-служба высшего законодательного органа республики.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.