Эксперты подсчитали потери европейских компаний из-за Brexit

ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Финансовые затраты британских и европейских компаний в случае недостижения торговой сделки по Brexit могут составить около 58 миллиардов фунтов в год, подсчитала консалтинговая компания Oliver Wyman и юридическая фирма Clifford Chance.
При этом около 70% всех расходов в Британии будут распределены между пятью секторами: финансовым, автомобильным, сельскохозяйственным и продуктовым, сектором потребительских товаров, а также химическим.
По оценке авторов доклада, наибольший ущерб могут понести финансовые компании, так как они утратят доступ к своим клиентам в 27 странах ЕС.
Однако страны смогут сэкономить, если Брюссель и Лондон заключат новое таможенное соглашение, имеющее общие черты с действующими правилами Таможенного союза ЕС, отмечается в отчете. В таком случае Великобритания сэкономит около 17 миллиардов фунтов своих прямых расходов из-за Brexit, а ЕС – 14 миллиардов фунтов.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.