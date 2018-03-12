CГК планирует в июне начать монтаж генератора на ЮТС в Рубцовске

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания рассчитывает в июне приступить к монтажу генератора на Южной тепловой станции в Рубцовске Алтайского края, сообщает СГК.

"Если поставки основного оборудования и вспомогательных материалов будут идти по плану, то уже в июне мы сможем приступить к монтажу", — отмечается в сообщении.

КПД генератора массой 16 тонн и активной мощностью 6 МВт составляет 97,7%. Оборудование было разработано и изготовлено новосибирским заводом "Элсиб". Это первый подобный проект предприятия, ранее там не выпускали генераторы мощностью менее 30 МВт. К настоящему моменту оборудование прошло испытание, до конца мая оно поступит на станцию.

Также по заказу СГК для Южной тепловой станции питерским предприятием "Комтек-Энергосервис" разрабатывается турбина. В середине мая она должна пройти приемосдаточные испытания и будет отправлена в Рубцовск. Установка турбоагрегата на ЮТС станет финальной точкой в проекте СГК по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения города.

Модернизация ЮТС предполагает увеличение ее тепловой мощности. Проект также предусматривает перекладку городских теплосетей и строительство перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и ЮТС. Инвестиции компании в проект составят порядка 2 миллиардов рублей.