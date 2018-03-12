На Урале запустили новый плавильный комплекс на Кушвинском заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник дал старт работе нового плавильного комплекса Кушвинского завода прокатных валков стоимостью почти 150 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики главы региона.

Инвестиционный проект реализован в рамках масштабной модернизации вальцеделательного производства предприятия, которую предполагается провести до 2020 года.

"Это важнейший элемент всего производственного процесса предприятия. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит нарастить оборотные средства завода, увеличить количество рабочих мест и, безусловно, повысить качество производимой здесь продукции. Ведь для нас важно сегодня состояние не только уральских заводов-гигантов, нам важно развитие и таких небольших предприятий, как Кушвинский завод прокатных валков. Для этого в Свердловской области действуют около 70 самых различных инструментов поддержки отрасли – и федеральных, и региональных", – цитируются в сообщении слова Куйвашева.

Губернатор и председатель совета директоров Кушвинского завода Радий Гималетдинов в аппаратной нажали кнопку подачи напряжения на тигель, где был установлен пусковой слиток. После этого был выпущен первый расплавленный металл нового плавильного комплекса.

"Ввод в эксплуатацию плавильного комплекса – это, по сути, завершение первого этапа большого инвестиционного проекта предприятия. В планах – установка оборудования для механообработки", — отмечается в сообщении.

Плавильный комплекс производства немецкой компании OTTO JUNKER состоит из двух индукционных плавильных печей объемом 16 тонн каждая. В стоимость проекта вошла не только покупка и установка оборудования, но и строительство линии электропередачи от подстанции Гороблагодатская. Запуск в промышленную эксплуатацию плавильного комплекса позволит увеличить объем производства предприятия до 22 тысяч тонн валков и сделать продукцию завода более конкурентоспособной за счет повышения качества расплава при применении так называемого дуплекс-процесса – процесса двойного переплава, уточняет департамент.