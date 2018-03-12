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Экономика

Украина снова просит ЕС отказаться от строительства "Северного потока-2"

14:3712.03.2018
(обновлено: 15:43 12.03.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для газопровода Северный поток ‑ 2. архивное фотоТрубы для газопровода Северный поток ‑ 2. архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Украина в очередной раз призывает Евросоюз и Европейскую комиссию отказаться от строительства "Северного потока-2", так как считает, что этот проект угрожает энергетической безопасности Европы, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
В СФ назвали решение пяти стран Европы по "Северному потоку — 2" истерикой
Он также считает, что поведение "Газпрома", который отказался возобновлять поставки газа на Украину, делает опасным для энергобезопасности Евросоюза проект газопровода "Северный поток-2".

"Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам-членам ЕС отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС", — сказал Порошенко на брифинге по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности — вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В прошлый понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

Подписание соглашения о финансировании Северного потока-2 между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже
© AFP 2018 / Eric Piermont
Обходной маневр. Сможет ли "Газпром" обойтись без украинской трубы
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
"что поведение "Газпрома", который отказался возобновлять поставки газа на Украину, делает опасным для энергобезопасности Евросоюза"

ну, по этой свидомой логике, энергетическая и транспортная блокада Крыма и Новороссии, блокада банков, поджоги собственности неугодных организаций, делает УКРАИНУ опаснее любой опасности для ЕС и мира)))
14:42
12.03.2018
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Joker 21
Как может СП 2 угрожать безопасности Европы, если от поставщика газ будет идти напрямую к покупателю??? Минуя вороватого и жадного посредника.
15:17
12.03.2018
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