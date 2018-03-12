Шувалов призвал стандартизировать систему оплаты труда чиновников

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Система оплаты труда чиновников в федеральных министерствах и ведомствах должна быть унифицирована, этот вопрос обсуждается правительством и администрацией президента при подготовке проектов указа президента о системе органов исполнительной власти, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на коллегии Росреестра.

"Чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое, в системе должна быть унифицированная система оплаты труда, это вопрос справедливый, верный", — сказал первый вице-премьер.

"Сейчас при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти — после инаугурации всегда подписывается соответствующий указ, наша ответственность — в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это заработало", — добавил Шувалов.

Первый вице-премьер напомнил, что сейчас существует деление по уровню заработных плат: на самом верху — министерства, ниже — другие ведомства.

"Так вот, должна быть унифицированная система", — считает Шувалов.

"Это Максим Станиславович Орешкин продвигает, я поддерживаю его в этом, и наша общая задача сейчас в рамках комиссии по административной реформе и во взаимодействии с администрацией президента довести до практического решения", — заключил Шувалов.