РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. "Движение 5 звезд" (Д5З), ставшее первой партией Италии по итогам парламентских выборов 4 марта, критически относится к единой европейской валюте и считает необходимым провести глубокую реформу еврозоны, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Европарламента (ЕП), видный деятель Д5З Фабио Массимо Касталдо.

"Относительно евро наша позиция остается критической. Мы убеждены, что еврозона должна быть серьезно реформирована и что следует перейти к политике, действительно ведущей к росту, которая нацелена на создание рабочих мест и преобразование целых отраслей экономики, которым в настоящее время угрожают глобализация и роботизация. Нынешний экономический кризис является структурным, а не конъюнктурным. И если ЕС не в состоянии ответить на эти вызовы и двигается вперед, стремясь к конкуренции на понижение за счет прав трудящихся, ясно, что он отдаляется от того, что было его миссией", — заявил известный политик.

По его словам, Д5З всегда было против политики строгой экономии, которая проводилась в еврозоне под давлением правительства Германии. "Мы протестуем против того, что эта Европа может говорить только немецким, а не собственным голосом", — заметил собеседник РИА Новости.

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Говоря о серьезных реформах еврозоны, Касталдо подчеркнул, что сделать это Италия не сможет в одиночку.

"Нашей заботой станет сделать так, чтобы партнеры увидели в нас точку отсчета для этой реформаторской деятельности. Если же Германия продолжит препятствовать данному процессу, движимая своими меркантильными личными интересами, ясно, что и для нее наступят последствия. На самом деле, результат, полученный на выборах (канцлером ФРГ — ред.) Ангелой Меркель, и в целом последние выборы в Германии убедительно свидетельствуют, что даже немецкий народ не разделяет некоторых установок, которые диктовались в эти годы", — сказал он.

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