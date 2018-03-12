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Экономика

Эксперты: цена биткоина начнет неделю на месячных минимумах

03:3812.03.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фотоМонета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) по итогам минувшей недели обновила минимум с 13 февраля на ряде негативных событий и сообщений от регуляторов. В начале текущей недели цена биткоина, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, будет сохраняться на нынешнем уровне или снижаться, но затем может восстановиться.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стоимость биткоина снижается на торгах

По итогам торгов воскресенья, 11 марта, цена биткоина (BTC), по данным портала CoinMarketCap, выросла на 7,39% — до 9,651 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличилась в цене на 8,99% — до 9,559 тысячи долларов, на GDAX — на 8,18%, до 9,585 тысячи долларов.

При этом в пятницу, 9 марта, цена криптовалюты опускалась на бирже Bitfinex до отметки 8,351 тысячи доллара, минимума с 13 февраля.

Насыщенная неделя

Криптовалюта биткоин. Архив
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По мнению экспертов, на минувшей неделе произошло много негативных для стоимости криптовалюты событий.

"За неделю с 5 марта биткоин опустился с максимума в 11,8 тысячи долларов до уровня примерно в 8,3 тысячи долларов. Мы наблюдаем продолжение нисходящего тренда, начавшегося в декабре 2017 года", — считает директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

По словам главы компании Enigma и соучредителя криптовалютного фонда ICG Игоря Зартдинова, падение стоимости биткоина связано с заявлениями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) об ужесточении требований к криптобиржам. Так, все платформы и биржи, торгующие криптовалютами и токенами, должны быть зарегистрированы по установленным правилам для бирж и брокеров.

Аналитик "Альпари" Владислав Антонов, в свою очередь, напомнил и о других важных для криптовалютного рынка событиях. Среди них закрытие финансовым регулятором Японии (FSA) двух бирж — FSHO и Bit Station — из-за того, что они не смогли обеспечить защиту своих клиентов и предотвратить отмывание денег.

Он также вспомнил о проблемах биржи Binance 7 марта. Тогда появились сообщения, что биржу взломали. "Биржа очень быстро локализовала проблему. Незаконные транзакции отменила, деньги злоумышленников заморозила. Пострадавших среди пользователей нет", — рассказал он.

"Неделя для биткоина и альткоинов выдалась крайне неудачной. С начала недели биткоин подешевел к доллару на 28%, до примерно 8,3 тысячи долларов. Его капитализация на рынке упала до около 145,4 миллиарда долларов", — отметил Антонов.

Низкий старт

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В начале текущей недели эксперты прогнозируют цену биткоина на текущих или более низких уровнях.

"Участники рынка больше реагируют на негативные факторы, чем позитивные. Поэтому для стабилизации рынка уйдет около трех-четырех дней. По цикловому анализу после 12 марта для биткоина наступает "бычья фаза". Думаю, он за этот период отыграет часть потерь", — считает Антонов.

Он ожидает стоимость криптовалюты в начале недели на уровне 8-9 тысяч долларов. "Продавцы достигнут этих уровней, если у покупателей "сдадут нервы" и они начнут закрывать длинные позиции. К концу недели ожидается восстановление цен до зоны 9,7-9,8 тысячи долларов", — добавил он.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Более позитивный прогноз дает Гусейнов. "Основой негатив, вероятно, уже учтен в ценах, а развитие экосистем основных криптовалют продолжается, и многие важные разработки, необходимые для масштабирования биткоина, "эфира" (криптовалюты Etherium) и других, скоро будут введены в эксплуатацию. В среднесрочной перспективе это поможет рынку перейти к росту", — полагает он.

Зартдинов, в свою очередь, считает, что цена биткоина сначала должна преодолеть уровень в 11,7 тысячи долларов. "Если же рынок пробьет следующий уровень сопротивления в районе 11,7 тысячи долларов, то биткоин может пойти к 13,5 тысячи долларов, и мы выйдем из глобальной волны коррекции", — рассказал он.

"Текущая волатильность дает хорошие возможности для арбитражных сделок, которые мы используем в своих стратегиях. Мы зафиксировали хорошие прибыли на пятничном движении. И ожидаем, что на неделе мы увидим еще сильные движения", — добавил он.

Блокчейн и биткоин
© Инфографика
Блокчейн и биткоин

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