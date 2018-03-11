Ткачев рассказал о поставках турецких помидоров в Россию

КРАСНОДАР, 11 мар — РИА Новости. Турция с момента получения разрешения на ввоз помидоров в Россию поставила лишь около 10 тысяч тонн этих овощей, что может говорить о том, что россияне теперь предпочитают отечественную продукцию, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
Он отметил, что российские производители смогли развить выпуск качественных помидоров, которые больше нравится россиянам. "Наш потребитель уже приучен к российским помидорам, более качественным, по более низкой, доступной цене. Конечно, все же выбирают. Просто низкий покупательский спрос на эти товары, поэтому помидоры не очень-то идут на российском рынке", — указал министр.
Россия с ноября прошлого года отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: хотя сами ограничения все еще остаются, Анкара может поставить на российский рынок до 50 тысяч тонн помидоров. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.