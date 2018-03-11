Иран выдаст Ираку кредит на три миллиарда долларов

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Иран откроет Ираку кредитную линию на 3 миллиарда долларов для восстановления страны после победы над террористической группировкой ИГ*, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в ходе трехдневного визита в Багдад.
По словам Джахангири, Иран и Ирак "нацелены на развитие экономических и политических отношений".
Кроме того, первый вице-президент Ирана заявил о необходимости соединения иранской и иракской железных дорог, для чего планируется построить мост и 30-киллометровый участок железной дороги. "Осуществив это, Ирак сможет получить доступ к Центральной Азии и Китаю, а иранские железные дороги будут идти до Средиземного моря", — добавил он.
Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что для восстановления инфраструктуры Ирака после победы над террористической группировкой ИГ* Багдаду потребуется от 55 до 100 миллиардов долларов. О победе над ИГ* правительство Ирака объявило в декабре 2017 года.
*Террористическая организация, запрещена в России