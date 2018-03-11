Cпроси меня как: что случилось с глобальной пищевой сектой Herbalife

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. В США завершилась пятилетняя война инвесторов за одну из крупнейших сетевых компаний мира Herbalife. Авторитетный финансист Билл Экман пообещал стереть Herbalife с лица Земли и развернул мощную кампанию, стремясь обрушить акции этой фирмы. К травле подключились регулирующие органы и даже звезды футбола. Но Федеральная комиссия по торговле США отказалась официально признать Herbalife финансовой пирамидой, и Экман потерял миллиард долларов.

О том, как возникла и развивалась сетевая империя, почему она была так популярна в России и что происходит с ней сейчас, — в материале РИА Новости.

С чего все началось

Herbalife основал в 1980 году американец Марк Хьюз. В 19 лет он лишился матери, которая многие годы экспериментировала с различными диетами и препаратами и умерла от передозировки таблеток для похудения.

У него возникла идея: нужно создать безвредные для здоровья растительные препараты и разработать диетическую программу на их основе.

Некоторый опыт в этой области имелся — в середине 1970-х Хьюз продавал диетическую продукцию компаний Seylforth Laboratories и Golden Youth. И на рынке сложились благоприятные условия для такого бизнеса: набирали популярность разнообразные диеты, тщательный уход за собой и оздоровительный спорт. Процветали производители спортивных товаров вроде Nike.

Хьюз посвятил в свои планы Ричарда Маркони, работавшего на Seylforth Laboratories. Маркони его поддержал — идейно и финансово. Вскоре был готов оригинальный комплекс для похудения Herbalife ("Травы жизни").

Пробную партию Хьюз распродал с грузовика, объезжая окрестные районы. Но предприниматель понимал: чтобы добиться успеха, нужна более эффективная маркетинговая стратегия.

Прямые продажи Основатель Herbalife Марк Хьюз Основатель Herbalife Марк Хьюз

Надо сказать, что Хьюз был не только хорошим продавцом, но и грамотным психологом. Общаться с людьми он научился в реабилитационном центре для наркозависимых. И он сделал ставку на прямые продажи с минимальными затратами на рекламу. Теперь Хьюз каждому клиенту предлагал стать дистрибьютором. Подключил и бывших коллег из сферы диетического питания. Желающих присоединиться к уже действующему бизнесу было много. В первый же год оборот компании достиг 2,5 миллиона долларов.

Потребителям объясняли, что эффект будет, если употреблять комплекс добавок на протяжении длительного периода времени. Это обходилось недешево. Например, программа по снижению веса стоила около 30 долларов в месяц. Но компания была готова вернуть деньги в случае неудачи.

"Семья" Herbalife

Как и полагается в сетевом маркетинге, доход дистрибьюторов напрямую зависел от количества привлеченных в структуру новых "партнеров", рейтинга самого агента, объемов реализованной продукции и от того, насколько успешно справлялись с продажами новички.

Хьюз обеспечил своим сотрудникам мощную мотивационную подпитку. Чтобы они чувствовали себя частью сплоченной семьи, он проводил различные семинары и тренинги, где выдающиеся продавцы рассказывали о том, как компания изменила их, открыв путь к правильному питанию и здоровому образу жизни.

Herbalife заполонила эфир американских кабельных телеканалов, выпускала свой журнал, где благодарные клиенты делились историями чудесного исцеления. Дистрибьюторы были обязаны всегда носить значки с фирменным слоганом: "Хочешь похудеть? Спроси меня как".

Все это напоминало не семью, а настоящую секту, которая поглощала все больше людей с непостоянными заработками, неутомимых борцов с лишним весом и умиравших от скуки и безделья домохозяек.

В распространители записывались в основном эмигранты и безработные. Они рассматривали это как социальный лифт, отмечают авторы книги "Гербалайф" и компания: панацея или новая болезнь XX века?".

Сомнения в безопасности продукции

Herbalife стремительно расширялась, арендуя все новые площади в США. В 1982-м компания пришла в Канаду, спустя три года — в Австралию и Великобританию. На нее работали около 700 тысяч дистрибьюторов, а годовой оборот перевалил за полмиллиарда.

В самый разгар триумфальной экспансии Herbalife привлекла к себе внимание регуляторов. Клиенты жаловались на головную боль, тошноту, изжогу, симптомы отравления, хотя компания уверяла, что ее продукты абсолютно натуральны и безопасны.

Масла в огонь подлил и выпуск нового продукта "Формула 2", который компания позиционировала как лекарство от всех болезней, в том числе и от онкологии.

Недовольные клиенты завалили Herbalife исками, а главный телеканал страны показал обличающий сюжет о лаборатории компании, где ничто не указывало на какие-либо научные исследования. Ситуацию усугубила смерть нескольких активных потребителей "травы жизни".

© AP Photo / Damian Dovarganes Офис компании "Гербалайф" в Лос-Анджелесе © AP Photo / Damian Dovarganes Офис компании "Гербалайф" в Лос-Анджелесе

К тому же журналисты выяснили, что у основателя-миллиардера всего лишь среднее образование и нет никаких познаний ни в биологии, ни в медицине.

В 1986-м Хьюз с трудом урегулировал конфликт с властями США. Это обошлось ему в миллион долларов, и на компанию были наложены жесткие ограничения. В том же году Herbalife умудрилась провести IPO, но репутация была изрядно подпорчена, и продажи в США падали.

Экспансия и приход в Россию

Хьюз переориентировался на внешние рынки, вложив в экспансию огромные средства. К концу 1980-х компания потратила порядка 10 миллиардов долларов, чтобы обрести клиентов в Японии, Мексике, Испании, Израиле, Новой Зеландии.

В 1991 году Herbalife отчиталась о 40-миллионных убытках в США, но за границей дела шли в гору. В том числе в России. Обстановка в стране для сетевика тогда была более чем подходящая: разруха, безработица, нищета. Присоединиться к иностранному бизнесу было очень заманчиво. Именно Herbalife выступила пионером российского рынка прямых продаж.

© AP Photo / Damian Dovarganes, File Корпоративный офис Herbalife в Лос-Анджелесе © AP Photo / Damian Dovarganes, File Корпоративный офис Herbalife в Лос-Анджелесе

Компания действовала по отработанной схеме: семинары, тренинги… Суть консультаций сводилась к одному — как правильно "впарить" товар клиентам.

"Сидели там, будто зомбированные, — вспоминает одна из участниц тренингов Herbalife в 1990-х. — Знакомая спустила все семейные сбережения, другая планировала заложить квартиру, чтобы вложиться в Herbalife".

Запреты и обвинения

Основная претензия к Herbalife всегда была в том, что во время приема препаратов пациенты худели и удерживали нужный вес, а после отмены курса вновь толстели.

Все больше клинических исследований в разных странах указывали на то, что препараты компании не только бесполезны, но и небезопасны.

Дурную славу, в том числе и в России, снискали полчища безграмотных консультантов, представлявших БАДы для похудения как лекарства, которые лечат все — вплоть до рака.

Первой Herbalife запретила Франция — когда были подтверждены осложнения от препарата: ноcовые кровотечения, головные боли, расстройства желудка. Потом распространять Herbalife запретили в Швейцарии, Австралии и Норвегии. А Бельгия официально признала Herbalife финансовой пирамидой.

Компания неизменно отвергала обвинения в мошенничестве, отмечая, что MLM-маркетинг используют и другие: Oriflame, Avon, Amway, Mary Kay, Kirby.

Тем не менее бельгийский суд признал: компания ведет бизнес таким образом, что заработки дистрибьюторов зависят прежде всего от числа привлеченных клиентов, а объем продаж потребителям, не занимающимся распространением, ничтожен.

Что дальше

В 2003 году Herbalife возглавил Майкл Джонсон, проработавший до этого 17 лет в компании Walt Disney. Он сократил издержки, сделал упор на результаты тестирования продукции, увеличил вложения в научные исследования.

© AP Photo / Mark J. Terrill Исполнительный директор Herbalife Майкл Джонсон беседует с президентом и главным операционным директором Грегори Пробертом во время интервью в корпоративном офисе компании в Лос-Анджелесе.19 января 2006 © AP Photo / Mark J. Terrill Исполнительный директор Herbalife Майкл Джонсон беседует с президентом и главным операционным директором Грегори Пробертом во время интервью в корпоративном офисе компании в Лос-Анджелесе.19 января 2006

Джонсон изменил и рыночное позиционирование: с диет компания переключилась на здоровое питание, заключив рекламные контракты с известными спортсменами. Herbalife наращивает число клиентов, а не распространителей, уверял Джонсон.

Однако по-прежнему звучали обвинения в мошенничестве и организации финансовой пирамиды. В декабре 2013 года финансист Билл Экман пошел в наступление на Herbalife, заявив, что сотрет компанию с лица земли. В течение года он изучал ее бизнес и пришел к выводу, что это "самая эффективная пирамида в истории".

От властей США требуют признать Herbalife финансовой пирамидой и запретить ее деятельность, что послужит сигналом и для других рынков.

Но пока сетевой гигант (теперь он называется Herbalife Nutrition) работает в 90 странах. Годовой оборот — 4,5 миллиарда долларов. Недавно открылся большой офис в центре Москвы.