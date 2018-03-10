Дискуссии по пошлинам продолжатся на следующей неделе, заявила еврокомиссар

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что обсуждения в Брюсселе с США и Японией по поводу введенных Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий продолжатся на следующей неделе.

.@MalmstromEU met @USTradeRep Lighthizer & Minister @SekoHiroshige.

Malmström & Seko emphasised strong concern at announced tariffs measures & underlined expectation EU&Japanese exports would be exempted. No immediate clarity on US procedure. Discussions will continue next week pic.twitter.com/yVyJmsoZbR — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 10 марта 2018 г.

​"День встреч в Брюсселе с министром (экономики, торговли и промышленности Японии) Хиросигэ Сэко и торговым представителем США в ранге министра Робертом Лайтхайзером. У меня была откровенная дискуссия с американской стороной о серьезном актуальном вопросе, связанном с пошлинами на сталь и алюминий", — заявила Мальмстрем в Twitter.

Она отметила, что "как близкий партнер в области безопасности и торговли, ЕС должен быть исключен из мер", объявленных США.

"Однако, однозначного ответа о конкретной процедуре исключения со стороны США не поступило, поэтому обсуждения продолжатся на следующей неделе", — добавила Мальмстрем.

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны.

При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности" США.