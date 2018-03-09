Трамп обсудил ввозные пошлины на сталь и алюминий с президентом Аргентины

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил ввозные пошлины на сталь и алюминий с президентом Аргентины Маурисио Макри, сообщил Белый дом.

"Лидеры обсудили потенциальные ввозные пошлины США на иностранную сталь и алюминий", — говорится в сообщении.

Обсуждалось также "восстановление демократии в Венесуэле".

Ранее Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".

В отношении Мексики и Канады пошлины не будут действовать, пока с ними ведутся переговоры по зоне свободной торговли НАФТА.