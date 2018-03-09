Тиллерсон: США изучают влияние Транстихоокеанского партнерства на экономику

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты изучают влияние Транстихоокеанского партнерства (ТТП) на американскую экономику, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Администрация изучает, как Всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство (СРТТР) повлияет на американских работников и на американские интересы в Индо-Тихоокеанском регионе. США ценят наши торговые отношения с каждой страной, подписавшей CPTTP, и рассчитывают общаться с ними на тему того, как укрепить и расширить торговлю на основе честности и взаимности", — говорится в письменном заявлении Тиллерсона, которое распространил госдеп.
Но в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего соглашение было переработано и получило название CPTPP. Политические оппоненты Трампа и ряд экспертов опасается, что выход США из партнерства усилит позиции в регионе конкурирующего Китая. Администрация Трампа заявляет, что договор в нынешнем виде невыгоден США.