Тиллерсон: США изучают влияние Транстихоокеанского партнерства на экономику

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты изучают влияние Транстихоокеанского партнерства (ТТП) на американскую экономику, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Главы МИД 11 стран Азии и Америки подписали 8 марта в Чили переработанное после выхода США соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве.

"Администрация изучает, как Всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство (СРТТР) повлияет на американских работников и на американские интересы в Индо-Тихоокеанском регионе. США ценят наши торговые отношения с каждой страной, подписавшей CPTTP, и рассчитывают общаться с ними на тему того, как укрепить и расширить торговлю на основе честности и взаимности", — говорится в письменном заявлении Тиллерсона, которое распространил госдеп.

Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) было заключено в октябре 2015 года. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Малайзии, Брунея, Вьетнама, Японии, Мексики, Чили и Перу.

Но в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего соглашение было переработано и получило название CPTPP. Политические оппоненты Трампа и ряд экспертов опасается, что выход США из партнерства усилит позиции в регионе конкурирующего Китая. Администрация Трампа заявляет, что договор в нынешнем виде невыгоден США.