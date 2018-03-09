Россия может оспорить американские пошлины в ВТО, заявил депутат

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия может обратиться в арбитраж ВТО в связи с введением США ввозных пошлин на металлы. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Сергей Жигарев.

"Если они нарушают соглашения по ВТО, то мы подадим в арбитраж. Разбирательства будут в рамках наших торговых прямых договоров, но мы также являемся членами Всемирной торговой организации, как и США, поэтому в рамках ВТО не только наша страна, но и другие поставщики также могут подать", — сказал Жигарев.

Процесс разбирательства может быть инициирован, если поставщики обратятся в правительство, добавил депутат.

Он также отметил, что США являются крупнейшим потребителем минерально-сырьевых ресурсов, поскольку строят больше всех в мире. По мнению Жигарева, с введением пошлин американские власти создают для внутренних производителей "неконкурентно преимущественные условия", что "не может не отразиться" на российском рынке.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно. Торговые партнеры США обвинили Вашингтон в протекционизме и в ведении "торговых войн".