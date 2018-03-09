Китай продолжит способствовать интернационализации юаня

ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Власти Китая продолжат постепенно способствовать интернационализации юаня, в том числе за счет дальнейшего открытия своего финансового рынка, заявил в пятницу глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань.

"В процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые теперь позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях. Кроме того, юань был включен в корзину валют SDR. Основные процедуры уже проведены… Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, еще можно кое-что сделать в установлении коммуникации между внутренним и международными рынками капитала", — сказал на пресс-конференции Чжоу Сяочуань.

По его словам, что касается степени использования юаня участниками рынка в своих расчетах и инвестициях, то на это нужно достаточно продолжительное время.

"Мы не можем никого принуждать, решения принимаются исходя из собственных соображений, поэтому это постепенный процесс". Мы продолжим постепенную интернационализацию юаня", — добавил Чжоу Сяочуань.

Он добавил, что дальнейшее открытие финансового рынка поможет процессу интернационализации юаня. "Мы продолжим открывать рынок, что поможет интернационализации юаня", — сказал он.

Исполнительный совет МВФ в ноябре 2015 года принял решение с 1 октября 2016 года включить юань в корзину SDR, в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Решение фонда совпало с ожиданиями международных аналитиков и экспертов, которые давно говорили о необходимости признания роли Китая в глобальной торговле. Народный банк Китая приветствовал решение МВФ, назвав его признание результатом экономического развития и политики реформ и открытости Китая.

SDR (специальные права заимствования) являются международным резервным активом, созданным МВФ в 1969 году в дополнение к официальным резервам своих стран-членов.