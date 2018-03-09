Франция готова обсудить с партнерами ЕС ответ на решение США о пошлинах

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что сожалеет о решении президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия и готов обсудить с партнерами в ЕС соответствующие ответные меры.

"Франция сожалеет в связи с заявлением Трампа о пошлинах на сталь и алюминий. В торговой войне есть только проигравшие. Вместе с партнерами в ЕС мы определим, каковы будут последствия для нашей промышленности, и согласуем соответствующей ответ", — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём призвала США отказаться от введения пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

В четверг президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). По его словам, они начнут действовать через 15 дней, до тех пор США будут следить за реакцией торговых партнеров.