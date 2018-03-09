Трамп надеется на успех переговоров по НАФТА

ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть ощущение, что переговоры с Мексикой и Канадой по изменению Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) завершатся успехом, и в таком случае эти страны будут освобождены от импортных американских пошли на сталь и алюминий.

"У меня есть ощущение, что мы договоримся по НАФТА… Если договоримся, то пошлин для Канады и Мексики не будет",- заявил Трамп, выступая со специальным посланием.

Ранее возможность исключений для Канады и Мексики подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Обе этих страны высказались резко против подобных пошлин и не исключили ответных мер. США, Канада и Мексика ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), причем Трамп неоднократно грозил выйти из соглашения.