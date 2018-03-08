ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

МОСКВА, 8 март — РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года. При этом регулятор не упомянул, что может продлить программу или увеличить объем выкупаемых активов при необходимости.

О дальнейших мерах монетарной политики глава регулятора Марио Драги расскажет на пресс-конференции в 16.30 мск.