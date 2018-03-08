Глава Uniper объяснил необходимость "Северного потока — 2" для Европы

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" необходим для обеспечения надежности и бесперебойности поставок природного газа в Европу, заявил глава компании — партнера проекта Uniper Клаус Шефер (Klaus Schäfer).

"Добыча природного газа в Европе будет постепенно сокращаться. При этом мы ожидаем роста спроса (на сырье. — Прим. ред.), что означает, что Европа будет вынуждена импортировать больше газа", — сообщил Шефер журналистам в Дюссельдорфе.

Он объяснил, что для этого Европе необходимо расширять газовую инфраструктуру и диверсифицировать источники поставок.

Шефер отметил, что Uniper также активно работает в направлении участия в СПГ-проектах, в частности обеспеченных сырьем из США, а также поддерживает проект "Южный газовый коридор" по строительству газопровода для поставок газа из Каспийского региона. "Но наряду с другими поставщиками Россия является важным и надежным поставщиком", — добавил глава компании, слова которого передает агентство Блумберг.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.