МИД Украины принялся искать зарубежные активы "Газпрома"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины поручило дипмиссиям заняться поисками зарубежных активов "Газпрома". Об этом в эфире украинского 5 канала заявила замглавы ведомства Елена Зеркаль.

"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать — где, что есть у "Газпрома", — сказала Зеркаль.

"Нафтогаз", в свою очередь, начал работу с юридическими компаниями, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов, добавила замминистра.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" 2,56 миллиарда долларов по контракту на поставку газа. В российской компании заявили, что вердикт "нарушает баланс" и основывается на двойных стандартах. В "Газпроме" добавили, что компания не намерена помогать соседним странам решать экономические проблемы за свой счет.

"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража и запустил процедуру расторжения контрактов с украинской компанией. В ответ представители "Нафтогаза" заявили о планах взыскать с оппонента еще 20 миллиардов долларов.