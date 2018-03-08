ПМЭФ даст возможность обсудить отношения с Россией, считает посол Франции

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум, в котором, как ожидается, примет участие президент Франции Эммануэль Макрон, станет прекрасной возможностью обсудить развитие экономических отношений с РФ, несмотря на сложный контекст, сказала в интервью РИА Новости посол Франции в России Сильви Берманн.

"Прежде всего, я рада этому визиту (президента Франции в РФ — ред.). Он позволит еще больше упрочить наши связи и продолжить диалог в русле встречи президентов наших стран в Версале год назад. Петербургский международный экономический форум, на котором Франция будет почетным гостем, — прекрасная возможность обсудить то, каким образом мы можем развивать наши экономические отношения, несмотря на сложный контекст", — отметила высокопоставленный дипломат.

"Думаю, что это будет иметь благотворное значение для наших предприятий и для экономики наших стран, а совместное присутствие французского и российского президентов на форуме лишь побудит деловые круги устанавливать еще больше связей", — подчеркнула Берманн.

Она обратила внимание, что президенты РФ и Франции часто беседуют по телефону, также регулярно встречаются министры иностранных дел двух стран, стараясь найти решения для крупных кризисных ситуаций, с которыми сталкивается мир. "Несомненно, будет возможность обсудить эти сложные темы, решения по которым, к сожалению, невозможно найти за один день", — сказала посол Франции.