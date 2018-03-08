В расписании Белого дома не значится введение пошлин на сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Церемония подписания распоряжения о ввозных пошлинах на сталь и алюминий не значится в расписании Белого дома на четверг, несмотря на множество утечек в американских СМИ о том, что это произойдет именно в четверг.

Расписание президента Дональда Трампа, которое Белый дом распространил поздно вечером в среду по местному времени, включает лишь заседание кабинета под председательством Трампа и круглый стол с участием президента США и членов конгресса, а также "лидеров индустрии видеоигр". После 14 часов по местному времени в расписании Трампа мероприятий нет. В то же время агентство Рейтер ранее сообщало, что Трамп намеревается поставить подпись под распоряжением о ввозных пошлинах в 15.30 по местному времени.

Как обычно, Белый дом оставляет за собой право менять и дополнять расписание на день.

Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Белый дом подтвердил, что пошлины планируется ввести до пятницы, 9 марта.

Пошлины, по словам американского президента, будут действовать в течение длительного времени. Восстановление производства и экономический протекционизм были главными обещаниями Трампа в предвыборную кампанию.

Планы администрации вызвали "крайнюю обеспокоенность" правительства КНР. Китай контролирует около половины мирового производства стали и алюминия. Канада и Мексика, которые ведут с США трудные торговые переговоры, назвали новые пошлины неприемлемыми. Евросоюз уже представил детальный список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины, и не исключил расширения этого списка.