В расписании Белого дома не значится введение пошлин на сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Церемония подписания распоряжения о ввозных пошлинах на сталь и алюминий не значится в расписании Белого дома на четверг, несмотря на множество утечек в американских СМИ о том, что это произойдет именно в четверг.
Как обычно, Белый дом оставляет за собой право менять и дополнять расписание на день.
Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Белый дом подтвердил, что пошлины планируется ввести до пятницы, 9 марта.
Планы администрации вызвали "крайнюю обеспокоенность" правительства КНР. Китай контролирует около половины мирового производства стали и алюминия. Канада и Мексика, которые ведут с США трудные торговые переговоры, назвали новые пошлины неприемлемыми. Евросоюз уже представил детальный список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины, и не исключил расширения этого списка.