"Новатэк" объяснил поставки СПГ в США и Великобританию

ХЬЮСТОН, 8 мар – РИА Новости. Зампред правления "Новатэка" Марк Джетвей пристыдил международное сообщество за "шумиху" вокруг поставок сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" в США и Великобританию, в то время как эти страны испытывали острую необходимость в "голубом" топливе на фоне сильных морозов.
Джетвей, шутя, попросил винить во всем не "Новатэк", а компании, которые купили у него СПГ и поставили газ в Лондон и Бостон. Представители этих компаний — Petronas и Shell — также присутствовали в этот момент на сцене. "Вините не меня, а вот этих ребят, потому что мы продали его (СПГ — ред.) им", — пошутил он.
В январе активно начали обсуждаться сообщения СМИ о том, что первая партия газа с завода "Ямал СПГ", которым "Новатэк" владеет совместно с иностранными партнерами, будет поставлена в США. Отмечалось, что сжиженный газ с российского завода, отгруженный в британском порту Isle of Grain, в итоге был перегружен на СПГ-танкер Gaselys и отправлен в Бостон. Судно прибыло в Бостон 24 января.
Кроме того, в марте СМИ также сообщили, что партия ямальского СПГ вскоре будет поставлена Royal Dutch Shell в Лондон.