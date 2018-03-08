РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Нефтяной треугольник. Сланцевая революция в США объединит ОПЕК и Россию

08:0008.03.2018
07680
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ здании ОПЕК в ВенеВ здании ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ждет пополнение, заявки на вступление подали сразу несколько государств Африки и Азии. Эксперты связывают это с планами США стать нетто-экспортером энергоресурсов. Но реалии таковы, что ОПЕК сегодня может противостоять американской экспансии лишь в союзе с Россией.

Членский билет

О предстоящем расширении ОПЕК РИА Новости рассказал министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима. По его словам, в настоящее время рассматриваются заявки Конго, Чада и Малайзии.

Судно JS Ineon Insight, перевозящее сланцевый газ из США, прибывает в порт Грэндемута, Шотландия. Архивное фото
© AFP 2018 / Andy Buchanan
Пузыри и капуста. США обещают миру новое сланцевое чудо

Кроме того, ряд азиатских стран, ранее покинувших организацию, в частности Индонезия, изъявили желание вернуться. Комментируя ситуацию, Лима выразил уверенность, что международному сообществу предстоит "увидеть новое лицо" ОПЕК.

Организация стран — экспортеров нефти была создана в 1960-м. Государства, входящие в ОПЕК, контролируют около 40% мировой добычи черного золота.

Среди основных целей картеля, помимо координации мер по обеспечению стабильности цен на нефть, — индивидуальная и коллективная защита экономических интересов стран-участниц. Это прежде всего и привлекает новичков в ОПЕК.

Рост популярности организации эксперты объясняют изменением ситуации на мировом рынке нефти. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов напомнил, что сделка ОПЕК+ с участием России помогла восстановить справедливый уровень цен на черное золото. И организация, которую почти уже не воспринимали всерьез, вернула себе былой авторитет.

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяная вышка
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяная вышка

Бои без правил

Есть еще один фактор — экспансия США на рынках энергоносителей. Вашингтон стремится обогнать по объемам добычи нефти нынешних лидеров — Россию и Саудовскую Аравию.

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2018 / Mladen Antonov
За сланец. Вашингтон угрожает обвалить цены на нефть

Американские компании активно наращивают добычу черного золота. В январе 2018-го объем производства достиг рекордных 10,2 миллиона баррелей в сутки, а в 2019-м ожидается выход на уровень в 11,2 миллиона баррелей. Ставка делается на сланцевые месторождения углеводородного сырья.

Одновременно Соединенные Штаты за счет реализации программ энергосбережения снижают импорт нефти. В 2017-м этот показатель уменьшился до 3,8 миллиона баррелей в сутки (против 7,9 миллиона годом ранее).

В результате, по прогнозам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в среднесрочной перспективе страна может стать нетто-экспортером черного золота, поставляя за рубеж по 5,3 миллиона баррелей в день.

Политика Вашингтона чревата разбалансировкой рынка энергоносителей, что создает серьезные риски для экономик нефтедобывающих стран, говорит Симонов. Выход на рынок крупного игрока, причем не связанного обязательствами по ограничению объемов добычи, способен вызвать новое падение цен.

Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Россия и ОПЕК побеждают: Америке не удержать рост нефтяных цен

В первую очередь под удар попадут страны, чьи доходы на 50-95% зависят от черного золота. Неудивительно, что они спешат оформить членский билет ОПЕК.

В расширении рядов заинтересована и сама организации. Это позволит картелю увеличить свою долю нефтяного рынка.

"Присоединение новых стран к ОПЕК, равно как и новый формат ОПЕК+, усиливает ее роль в выработке решений и слаженность действий в условиях вызовов и угроз сланцевой революции", — пояснил директор центра тарифного регулирования в сфере энергетики РЭУ имени Плеханова Иван Капитонов.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРабочий на нефтяном месторождении
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Рабочий на нефтяном месторождении

Общий интерес

Стоит сказать, что однажды ОПЕК открыто выступила против США. В октябре 1973 года, во время войны Египта и Сирии с Израилем, страны — экспортеры нефти отказались поставлять сырье Вашингтону, вставшему на сторону Тель-Авива.

В результате баррель подорожал с 3 до 5,11 доллара, а через пару месяцев — до 11,65 доллара. Для США противостояние с ОПЕК имело тяжелые последствия — крупнейшая экономика мира погрузилась в рецессию.

Президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта Россия, устремленная в будущее. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Американские пессимисты" предсказали отставку Путина и нефть по $10

Однако сегодня возможности ОПЕК выстоять в конкурентной борьбе с США ограничены. Симонов напомнил, что Вашингтон фактически уже давно контролирует мировые цены на черное золото. Ведь до 97-98% сделок с нефтяными фьючерсами совершается на американских фондовых биржах.

При таком раскладе Москва — естественный и, пожалуй, важнейший союзник ОПЕК. На днях Минэнерго России представило проект Доктрины энергобезопасности России. В документе среди внешнеполитических угроз упоминается дискриминационная политика США и их союзников, а также выход на рынок новых экспортеров энергоносителей.

То, насколько сотрудничество России и ОПЕК может быть успешным и взаимовыгодным, показывает соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное в конце 2016 года. В результате цена барреля в январе 2018 года выросла до 70 долларов.

Сделка действует до конца 2018 года. Продлят ли ее — неизвестно. Однако у экспертов не вызывает сомнений то, что этот опыт пригодится в будущем для решения других задач, в том числе для противодействия сланцевой экспансии США.

"России интересен формат ОПЕК+, потому что именно в нем Москва может занять более подобающую руководящую позицию, что подтверждается успехом реализации достигнутых соглашений", — резюмировал Капитонов.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена