Нефтяной треугольник. Сланцевая революция в США объединит ОПЕК и Россию

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ждет пополнение, заявки на вступление подали сразу несколько государств Африки и Азии. Эксперты связывают это с планами США стать нетто-экспортером энергоресурсов. Но реалии таковы, что ОПЕК сегодня может противостоять американской экспансии лишь в союзе с Россией.

Членский билет

О предстоящем расширении ОПЕК РИА Новости рассказал министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима. По его словам, в настоящее время рассматриваются заявки Конго, Чада и Малайзии.

Кроме того, ряд азиатских стран, ранее покинувших организацию, в частности Индонезия, изъявили желание вернуться. Комментируя ситуацию, Лима выразил уверенность, что международному сообществу предстоит "увидеть новое лицо" ОПЕК.

Организация стран — экспортеров нефти была создана в 1960-м. Государства, входящие в ОПЕК, контролируют около 40% мировой добычи черного золота.

Среди основных целей картеля, помимо координации мер по обеспечению стабильности цен на нефть, — индивидуальная и коллективная защита экономических интересов стран-участниц. Это прежде всего и привлекает новичков в ОПЕК.

Рост популярности организации эксперты объясняют изменением ситуации на мировом рынке нефти. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов напомнил, что сделка ОПЕК+ с участием России помогла восстановить справедливый уровень цен на черное золото. И организация, которую почти уже не воспринимали всерьез, вернула себе былой авторитет.

© AP Photo / Hasan Jamali Нефтяная вышка © AP Photo / Hasan Jamali Нефтяная вышка

Бои без правил

Есть еще один фактор — экспансия США на рынках энергоносителей. Вашингтон стремится обогнать по объемам добычи нефти нынешних лидеров — Россию и Саудовскую Аравию.

Американские компании активно наращивают добычу черного золота. В январе 2018-го объем производства достиг рекордных 10,2 миллиона баррелей в сутки, а в 2019-м ожидается выход на уровень в 11,2 миллиона баррелей. Ставка делается на сланцевые месторождения углеводородного сырья.

Одновременно Соединенные Штаты за счет реализации программ энергосбережения снижают импорт нефти. В 2017-м этот показатель уменьшился до 3,8 миллиона баррелей в сутки (против 7,9 миллиона годом ранее).

В результате, по прогнозам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в среднесрочной перспективе страна может стать нетто-экспортером черного золота, поставляя за рубеж по 5,3 миллиона баррелей в день.

Политика Вашингтона чревата разбалансировкой рынка энергоносителей, что создает серьезные риски для экономик нефтедобывающих стран, говорит Симонов. Выход на рынок крупного игрока, причем не связанного обязательствами по ограничению объемов добычи, способен вызвать новое падение цен.

В первую очередь под удар попадут страны, чьи доходы на 50-95% зависят от черного золота. Неудивительно, что они спешат оформить членский билет ОПЕК.

В расширении рядов заинтересована и сама организации. Это позволит картелю увеличить свою долю нефтяного рынка.

"Присоединение новых стран к ОПЕК, равно как и новый формат ОПЕК+, усиливает ее роль в выработке решений и слаженность действий в условиях вызовов и угроз сланцевой революции", — пояснил директор центра тарифного регулирования в сфере энергетики РЭУ имени Плеханова Иван Капитонов.

Общий интерес

Стоит сказать, что однажды ОПЕК открыто выступила против США. В октябре 1973 года, во время войны Египта и Сирии с Израилем, страны — экспортеры нефти отказались поставлять сырье Вашингтону, вставшему на сторону Тель-Авива.

В результате баррель подорожал с 3 до 5,11 доллара, а через пару месяцев — до 11,65 доллара. Для США противостояние с ОПЕК имело тяжелые последствия — крупнейшая экономика мира погрузилась в рецессию.

Однако сегодня возможности ОПЕК выстоять в конкурентной борьбе с США ограничены. Симонов напомнил, что Вашингтон фактически уже давно контролирует мировые цены на черное золото. Ведь до 97-98% сделок с нефтяными фьючерсами совершается на американских фондовых биржах.

При таком раскладе Москва — естественный и, пожалуй, важнейший союзник ОПЕК. На днях Минэнерго России представило проект Доктрины энергобезопасности России. В документе среди внешнеполитических угроз упоминается дискриминационная политика США и их союзников, а также выход на рынок новых экспортеров энергоносителей.

То, насколько сотрудничество России и ОПЕК может быть успешным и взаимовыгодным, показывает соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное в конце 2016 года. В результате цена барреля в январе 2018 года выросла до 70 долларов.

Сделка действует до конца 2018 года. Продлят ли ее — неизвестно. Однако у экспертов не вызывает сомнений то, что этот опыт пригодится в будущем для решения других задач, в том числе для противодействия сланцевой экспансии США.

"России интересен формат ОПЕК+, потому что именно в нем Москва может занять более подобающую руководящую позицию, что подтверждается успехом реализации достигнутых соглашений", — резюмировал Капитонов.