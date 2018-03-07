Пушков ответил на угрозы Порошенко "Газпрому"

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление Петра Порошенко о том, "Нафтогаз" получит от "Газпрома" "все до копейки".

"Порошенко угрожает: мол, "Газпром" заплатит все до копейки. Первое: не следует делить шкуру еще не убитого медведя. И второе: когда Газпром в итоге все же распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко. Так что пусть готовится", — написал политик в своем Twitter.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафготаза Украины" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку голубого топлива) российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

В "Газпроме" сочли, что вердикт "нарушает баланс" и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. В российской компании указали на то, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.

Как позднее отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, компания не намерена поднимать экономику соседних стран за свой счет.