Путин подписал закон о схеме передачи Промсвязьбанка Росимуществу

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о схеме передачи Росимуществу Промсвязьбанка, на базе которого создается опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Закон предоставляет правительству право принять в казну акции Промсвязьбанка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за счет уменьшения имущественного взноса РФ в агентстве на сумму до 150 миллиардов рублей. АСВ выкупит акции Промсвязьбанка на эту сумму за счет облигаций федерального займа, предоставленных ранее в рамках программы докапитализации.
ЦБ в декабре оценивал объем докапитализации Промсвязьбанка в 100-200 миллиардов рублей. В начале февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что корректировать эту сумму не планируется.
Как отмечал глава Минфина РФ Антон Силуанов, обсуждается вариант передачи Промсвязьбанку от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей. Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнял, что передача таких активов будет добровольной, но при этом банки, которые захотят ее осуществить, должны будут передать и соответствующий капитал.