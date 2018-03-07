Украина рассчитывает на визит миссии ЕС для оценки надежности транзита газа

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Украина рассчитывает на визит мониторинговой миссии ЕС, которая даст оценку надежности транзита газа по территории Украины, сообщила замглавы Минэнерго Украины Наталия Бойко в среду в эфире украинского телеканала NewsOne.
"Сегодня мы начинаем переговоры с Брюсселем в рамках механизма быстрого реагирования и будем совместно спрашивать у них о проведении в Украине мониторинговой миссии, которая будет делать отдельный независимый отчет. Нам бы очень хотелось, чтобы результатами отчета были определенные публичные выводы для того, чтобы мы еще раз подчеркнули, что Украина в этой ситуации не только выполнила все свои обязательства, но даже перевыполнила их ради того, чтобы быть для Европы надежным транзитером", — сказала Бойко.
По ее словам, сейчас готовится оперативный отчет по "газовому кризису", и власти могут в будущем увеличить страховой запас газа (минимальный запас в ПХГ).
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.